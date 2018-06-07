Seçim sonuçlarına ilişkin en son anket! Remres’in anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışma’nın son çalışmasına göre, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.2, ‘millet ittifakı’ yüzde 44 oy oranında. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu yüzde 26.1.
Remres anketi, 28 ilde, 28 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında, 4 bin 482 kişiyle telefonla ve yüz yüze yöntemiyle yapıldı.
Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oluştu:
Cumhur ittifakı: Yüzde 44.2
Millet ittifakı: Yüzde 44
HDP: Yüzde 11.5
Erdoğan: Yüzde 41.7
İnce: Yüzde 26.1
Akşener: Yüzde 16.7
Demirtaş: Yüzde 11.4
Karamollaoğlu: Yüzde 3.9
Katılımcıların yüzde 53.4’ü parti ve adaylara yönelik bir ‘medya sansürü’ uygulandığını düşündüklerini, yüzde 30.4 ise böyle bir sansürün var olmadığını söyledi.
Ankete katılan ve İstanbul’da yaşayan 904 kişiye ‘UBER, Careem, Olev, Yolo ve Bi Taksi’ye dair düşünceleri soruldu.
Yüzde 62.6 bu uygulamaları hiç kullanmadığını, yüzde 37.4 ise kullandığını söyledi.
Katılımcıların yüzde 9.2’si bu uygulamalara getiririlen yasağı desteklediklerini, yüzde 75.6’sı ise desteklemediğini belirtti.
Bir önceki ankete göre, Remres Araştırma Genel Müdürü Emre Şişmanlar, hafta başında açıkladıkları anket için "Mayıs başında ‘cumhur ittifakı' yüzde 44.2 iken şimdi yüzde 43.9'a geriledi. ‘Millet ittifakı'ysa yüzde 43.4 ile başlamıştı. Son ölçümlere göreyse 43.5- 43.7 bandında çıkıyor. Meclis'te ne cumhur ne de millet ittifakı 301'i buluyor. İttifakların dışındaki HDP de yüzde 12.1 çıkıyor" demişti.
Remses'in aynı anketindeki Cumhurbaşkanlığı ölçümlemesinde ise ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 42.2, Muharrem İnce 24.6, Meral Akşener 16.9, Selahattin Demirtaş, 12.3 Temel Karamollaoğlu 3.8, Doğu Perinçek de 0.2 oy alacağı öngörülmüştü.
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
Okuyucu Yorumları 2 yorum