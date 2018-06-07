Seçim sonuçlarına ilişkin en son anket! Remres’in anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışma’nın son çalışmasına göre, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.2, ‘millet ittifakı’ yüzde 44 oy oranında. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu yüzde 26.1.

Remres anketi, 28 ilde, 28 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında, 4 bin 482 kişiyle telefonla ve yüz yüze yöntemiyle yapıldı.

Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oluştu:

MECLİS

Cumhur ittifakı: Yüzde 44.2

Millet ittifakı: Yüzde 44

HDP: Yüzde 11.5

CUMHURBAŞKANLIĞI

Erdoğan: Yüzde 41.7

İnce: Yüzde 26.1

Akşener: Yüzde 16.7

Demirtaş: Yüzde 11.4

Karamollaoğlu: Yüzde 3.9

MEDYAYA SANSÜR

Katılımcıların yüzde 53.4’ü parti ve adaylara yönelik bir ‘medya sansürü’ uygulandığını düşündüklerini, yüzde 30.4 ise böyle bir sansürün var olmadığını söyledi.

UBER' DESTEK

Ankete katılan ve İstanbul’da yaşayan 904 kişiye ‘UBER, Careem, Olev, Yolo ve Bi Taksi’ye dair düşünceleri soruldu.

Yüzde 62.6 bu uygulamaları hiç kullanmadığını, yüzde 37.4 ise kullandığını söyledi.