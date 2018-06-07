HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Seçim sonuçlarına ilişkin en son anket! Remres’in anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket sonucu vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. 24 Haziran seçimlerine ilişkin en son anketi Remres yayınladı. Yapılan araştırmada hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anketteki tüm detaylar...

Seçim sonuçlarına ilişkin en son anket! Remres’in anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışma’nın son çalışmasına göre, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.2, ‘millet ittifakı’ yüzde 44 oy oranında. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu yüzde 26.1.

Remres anketi, 28 ilde, 28 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında, 4 bin 482 kişiyle telefonla ve yüz yüze yöntemiyle yapıldı.

Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oluştu:

MECLİS

Cumhur ittifakı: Yüzde 44.2

Millet ittifakı: Yüzde 44

HDP: Yüzde 11.5

1

CUMHURBAŞKANLIĞI

Erdoğan: Yüzde 41.7

İnce: Yüzde 26.1

Akşener: Yüzde 16.7

Demirtaş: Yüzde 11.4

Karamollaoğlu: Yüzde 3.9

MEDYAYA SANSÜR

Katılımcıların yüzde 53.4’ü parti ve adaylara yönelik bir ‘medya sansürü’ uygulandığını düşündüklerini, yüzde 30.4 ise böyle bir sansürün var olmadığını söyledi.

2

UBER' DESTEK

Ankete katılan ve İstanbul’da yaşayan 904 kişiye ‘UBER, Careem, Olev, Yolo ve Bi Taksi’ye dair düşünceleri soruldu.

Yüzde 62.6 bu uygulamaları hiç kullanmadığını, yüzde 37.4 ise kullandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 9.2’si bu uygulamalara getiririlen yasağı desteklediklerini, yüzde 75.6’sı ise desteklemediğini belirtti.

3

BİR ÖNCEKİ ANKETE GÖRE CUMHUR İTTİFAKI YÜKSELDİ

Bir önceki ankete göre, Remres Araştırma Genel Müdürü Emre Şişmanlar, hafta başında açıkladıkları anket için "Mayıs başında ‘cumhur ittifakı' yüzde 44.2 iken şimdi yüzde 43.9'a geriledi. ‘Millet ittifakı'ysa yüzde 43.4 ile başlamıştı. Son ölçümlere göreyse 43.5- 43.7 bandında çıkıyor. Meclis'te ne cumhur ne de millet ittifakı 301'i buluyor. İttifakların dışındaki HDP de yüzde 12.1 çıkıyor" demişti.

4

ERDOĞAN'IN OYUNDA DÜŞÜŞ VAR

Remses'in aynı anketindeki Cumhurbaşkanlığı ölçümlemesinde ise ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 42.2, Muharrem İnce 24.6, Meral Akşener 16.9, Selahattin Demirtaş, 12.3 Temel Karamollaoğlu 3.8, Doğu Perinçek de 0.2 oy alacağı öngörülmüştü.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?
Erdoğan canlı yayında ne anlatacak? Tüm Türkiye merakla bekliyorErdoğan canlı yayında ne anlatacak? Tüm Türkiye merakla bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seçim anketi İYİ parti ak parti erdoğan MHP en son anket 24 haziran seçim anketi anketler erken seçim HDP Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
mıllet son sansımız akıllı olun akp oy vermeyın herkes batak mılletın dayanma gucu kalmadı dolar 5 lıra euro 6 lıra benzın 6 lırayı gectı elektrık su dogalgaz faturaları uctu nohutun kılosu 20 lıra
buz günes gördü...
Diğer Haberler
Sicil affı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya sicil affı talimatı

Sicil affı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya sicil affı talimatı

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Erdoğan canlı yayında ne anlatacak? Tüm Türkiye merakla bekliyor

Erdoğan canlı yayında ne anlatacak? Tüm Türkiye merakla bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

Temel Karamollaoğlu'ndan seçim vaadi: Bütün hastanelerin isimleri değişecek

Temel Karamollaoğlu'ndan seçim vaadi: Bütün hastanelerin isimleri değişecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için kabustu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için kabustu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.