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Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Seçimin tek kaybedeni var, AK Parti. Parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir" ifadesini kullandı. Bir gazetecinin Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey olamaz. Oy almasa sorun çıkacaktı. Beklentinin altında kaldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun başkanlık yaptığı partisinin genel merkezindeki MYK sona erdi. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem İnce'nin seçim sonucunu değerlendiren Kılıçdaroğlu "Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduk, aksi halde nasıl Cumhurbaşkanı olacak? Neden Türk bayraklı rozet taktı. Daha fazla oy almak için. Biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik, performansını doğru bulduk. Çalıştı, genç, dinamik, enerjik. CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey olamaz. Oy almasa sorun çıkacaktı. Beklentinin altında kaldı, kendisi ifade etti. Partide ne olacağına partililer karar verir. Çok daha iyi bir sonuç alacağız 9 ay sonra" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

Oy kullanan hangi partiye mensup olursa olsun bütün vatandaşlarıma demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyi beklemeden demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı. Milletvekili olacağım, belediye başkanı olacağım diye hiçbir beklentisi olmaksızın bize destek veren binlerce gönüllü arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Bütün şantajlara rağmen, tehditlere rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. OHAL vardı. Baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Gece sabaha karşı CHP'nin bayraklarını asan kardeşlerimiz vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar.

Medyanın yüzde 95'i iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP örgütleri, gönüllülerle beraber önemli bir görev yaptılar. Daha önceki seçimlerde İçişleri Bakanı görevini bırakırdı, valiler tarafsız görev yapsın diye. Bakan görevini korudu.

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"AK PARTİ'YE 7 PUAN KAYBETTİRDİLER"

Seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Sonuç şu, AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek bir başarı değildir. Sıradan bir başarı değildir. Bütün TV, gazetelere rağmen, baskı, şantajlara rağmen 7 puan indirdiler.

Bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye'nin kapısın araladılar. Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidarın çoğunluğu kaybetmesine de yol açtı. Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak.

"SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ'DİR"

Bu milletin demokrasiye özlemi var. Özetle, duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Seçimin tek kaybedeni var, AK Parti. Parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir.

Bu süreci kolay elde etmedik, bu sonucu da kolay elde etmedik. Daha seçime girmeden önce iktidarın demokrasiye kumpas kurduğunu farkettik. Bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek için her şeyi denediler. Kumpası bozduk, bir siyasi partinin önünü açtık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir.

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"ANADOLU'YU BARIŞTIRDIK"

Anadolu'yu barıştırdık. Millet İttifakı'nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık. Eski kavgaları bir yana bırakıp güzel bir geleceğe bakma hedefini ortaya koyduk. Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokrasi kurumlarından biri olacaktır.

Her türlü baskı, şantaj ve tehdide rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdu. Gönüllüler, demokrasiden yana bütün partiler ve örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Demokrasimize sonuna kadar sahip çıktık. Sağlıklı işleyen bir demokraside devletin liyakat esasına göre yükseldiği bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü, devletin memuru görevini yapar. İktidar militanları görevlendirdiği için bu konuya ayrı bir önem verdik.

Bu süreçte Orta Anadolu'da artık CHP'nin daha çok sesi çıkaracak. Milletvekili çıkaramadığımız birçok ilde milletvekili çıkardık.

"DARBE HUKUKUNU TAHKİM ETTİLER"

Sahada vatandaşın sorunlarına nasıl sahip çıkılır, çok daha net, çok daha açık görecekler. 12 Eylül'ün darbe hukukunun getirdiği seçim barajını yerle bir ettik. Onlar arkasına yıllar yılı sığındılar. Darbe hukukunu tahkim ettiler. Eskiden iktidarın istediği iki partili bir parlamentoydu. Şimdi bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Önemli bir kısmını parlamentoya taşıdık.

"DÜN ŞU TALİMATI VERDİM"

Dün arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Her milletvekili, il, ilçe başkanı gönül birliği içinde milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Sarayın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek. Varsa zarar getirecek her düzenleme, parlamentoda mücadele verilecek.

Gazi Meclisimizin itibarını koruyacağız. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Meclis'tir. Ana hedefimiz tüm yetkilerin parlamentoya tekrar iade edilmesidir. Kısa sürede iç tüzük geldiğinde gazi Meclis'in hakkını koruyacağız. Ekonomide yangın var. Mutfakta yangın var. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil.

Pek çok bilgiyi kamuoyundan gizleyeceklerdir, bizim görevimiz, CHP'nin görevi bütün bilgileri derleyip toparlamaktır.

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SORU-CEVAP

Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim.
Seçim sonuçlarında her şey olabilir. Bütün sandıkların güvenliğini sağlamak için örgütler, partiler ve gönüllü ordusu ile çalıştık. Demokraside hile var, seçimde değil.
(Mahir Ünal'ın açıklamaları ve istifa çağrıları) Mahir Bey kendi partisinde darbe yapıldığında neredeydi acaba?

Biz hiçbir zaman dış tepkilerle ya da birilerinin telkini ile kendi politikamızı oluşturmayız. Sayın Ünal dönüp kendi partisine baksın.

CHP'nin üyeleri kendi aramızda tartışırız ama biz demokrasiye inanan bir partiyiz.

MYK ÖNCESİ SON BULUŞMA

CHP Genel Merkezi’nde seçim gecesinin ardından dün sessiz bir gün yaşandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin cumhurbaşkanı adayı İnce ile bir araya gelip seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresine seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir analiz yapılması talimatını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Örgütler, adaylar, parti herkes görevini yaptı. Sonuçlar soğukkanlılıkla değerlendirilmeli ve YSK’nin kesin sonuçlarını beklemeliyiz. Belli ki AK Parti’den kayan oylar MHP’ye, bizim seçmenimizden de HDP ve İYİ Parti’ye oy gitti” dediği öğrenildi.

MYK toplantısında, vakit kaybetmeden başta yerel seçimler olmak üzere önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ortaya koyulduğu kaydedilirken olağanüstü kurultay dahil birçok konu masaya yatırıldı.. Kulislerde, İnce ve Kılıçdaroğlu’nun anlaşmalı bir şekilde partiyi kurultay sürecine götürebileceği dahil farklı seçenekler de konuşuluyor.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
SAYIN KILIÇDAROĞLU BIRAKMALI..
koltuk gidiyor keeeeMAL abbiii:)
dikdatörün koltuğunu sağlamlaştırmak adına partiden ihraç edilecekler belirlenecek diğerlerine susun haa yoksa sizide atarız denilecek. tabi bunları medeni bir dille anlatacaklar
Kılıçdaroğlu "bu seçimin tek kaybedeni Ak partidir" demiş. CHP ye genel başkan olduğundan beri Erdoğana karşı girdiği bütün seçimleri kaybettiğini söylemiyor. Başarılı olduğunu düşünüyor. Bir sonraki seçimde de Ak parti ve Erdoğan kazanacak, bu anlaşıldı.
Nerde o yurek bunda koltugu birakacak..bu kadar yenilgiyi bi başkası alsaydi emin ol adam utanirdi..utanma bile yok ki koltugu birakacak
Adam öyle bir konuştu ki kazandığını zannediyor heralde ...
hadi yaaaaa bırak artık şu koltuğu
HALA HAKLI GİBİ KONUŞUYOR YENİLGİYE DOYMUYOR ADAM YAPIŞTI ATAMIZIN PARTİSİNE BEN BİR ATATÜRKÇÜ OLARAK SENİ İSTEMİYORUM GİT ARTIK
koltuk elden gidiyeahh...
muharrem ince çık delikanlı gibi kaybettik desen ne olur. bir kez doğru bişi yap ve istifa et....
Her seçim sonu seçimi kaybeden AKP dir diyor bir sonraki seçimi yine AKP kazanıyor.
Reisin 2023 seçim zaferi şimdiden hayırlı olsun bay Kemal bu kafayla devam...
adam bi önceki maçta 7 gol atmış bu maçta 5 gol attı diye kaybeden o diyosun... valla zekaya hayran kaldım
Bu açıklama tam bir fiyaskodur.
100 yıllık parti düştüğü duruma değilde, Akpartiye laf söylüyor. O koltuk artık Muharrem İnce'nin hakkıdır.Adam 30 günde senin yapamadığın herşeyi yaptı.Senin hayal dahi edemediğin oyu aldı.Artık tamam Sayın Kılıçtaroğlu
bu ne yüzsüzlük, kaç parti birleşmiş, dış şer güçlerinin desteğini almış yenilmiş hala diyor ki bu seçimin mağlubu akp , biri şunu rüyadan uyandırsın ya.
Muharrem İnce destekçisi olarak Allah bu adama akıl fikir versin. CHP'nin başına gelmiş bir bela. Defol be kardeşim git artık ya.
yıllardır her secimden sonra söyledigin tek sey seçimin kaybedeni akp dir oluyor kemalcım artık baska kelimeler türet
Adam 9 seçim kaybetmis 10 olarak umut olarak çıkarılacak bir de koltuk derdi olan partide durmasın diyor tam komedi
Tek Adam kılıçdaroğlu....9 defadır kaybediyorsun.hala pişkin pişkin akp kaybetti diyeceksin. Yuh. Yeter artık bırak bu koltuğu çekil...
İyiki varsın kılıçdaroğlu. bu kafayla chp 100 yıl daha bekler.
OO KEMAL BEY GENE SEÇİMİ KAZANMIŞ AÇIKLAMA YAPIYOR HELAL OLSUN VALLAHİ YÜZSÜZLÜKTE NİRVANA BU OLSA GEREK :))
Doğum iznine filan cıksan 9 ay koltugu bir marreme bıraksan ne var , kemal uzatma artık da devret şu dükkanı, ince her ilde nerdeyse en az bir mv çıkarttı , CHP kendi derdi yetmedi hem iyi partiyi hem hdp 'yi meclise soktu daha ne yapsın SÜPER İNCE esnesede kırılmaz
konuşma ses tonu ve hitap sıfır lider özelliği yok sağ elinin hareketleri çok zayıf İNCE daha iyi
CHP YE EN BÜYÜK ZARARI VEREN BİRİCİ BAYKAL İKİNCİ SENSİN TAMAM DÜRÜST İYİ BİR İNSANSIN AMA DÖRT DÖNEM PARTİ SÜREKLİ AŞAĞI İNİYORSA ARSLAN GİBİ ÇIKARSIN BEN PARTİYİ İLERİYE TAŞIYAMADIM İSTİFA EDİYORUM DERSİN BIRAK MUHARREM İNCE YE EMİNİM OYU EN AZ %40 ÜSTÜ OLURDU CEK CAK LA BU İŞ OLMAZ ŞAYET MUHALEFET BENİM ASLİ GÖREVİM DİYORSAN BİZLER BU PARTİYİ DESTEKLEMEYİZ
kasetle gelmiş bir genel başkanın,kaset olmadan gitmeyeceğinin göstergesidir bu pişkinlik.. onurlu olsa partiyi daha dinamik ve daha mücadeleci birilerine teslim eder(gerçi öyle birisi pek yok gibi)
yılların CHP'lisiyim. chp'lileri partilerine küstürdün, kaybettiğin bilmemkaçıncı seçim, hala daha utanmadan yüzsüzce çıkıp kaybeden akp diyebiliyorsun. ben bu seçimde artık koltuğu bırakacağını düşünüyordum ama böyle bir yüzsüzlük cidden beklemiyordum. pes!
keMAL koltuk gidiyor,artık Özden çıkardılar seni.istediğin kadar kötüle ak partiyi kaçışın yok.inceden inceden güle güle....
Bu adam hep kaybedecek. Açıklamaya bak. Ak Parti kaybedenmiş. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye nin ilk başkanıdır diyememiş
Hala daha ''seçimin tek kaybedeni AK Parti '' diyebilecek kadar zavallısın,elazığdan 40 yıl sonra vekilin oldu ,niye arayıpta bir tebrik etmedin,etmezsin edemezsin,partinde gerçek anlamda hizmet aşkı ile yanan partilileri sindirmek senin başlıca görevin,bu partiye liderlik yapacak vasıfların maalesef yok,ama nasıl bir yönetim kurulunuz var ki,hala sana lider olarak katlanıyor,işin ilginç yanı diğer siyasi rakiplerin senin liderliğinden çok memnun,neden acaba?SeninErdoğanın gitmesini istediğin kadar inan Erdoğan senin kalmanı istiyordur.Eğer gerçekten ülkeni ve partini seviyorsan istifa et.
Muharreme yolu gösterdi KK. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" dedi.
Kemal Üstat haklı. Eğer nazikçe kendi koltuğunu da bırakır ama partiye desteğini devam ettirirse tarihe geçer..
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