Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun başkanlık yaptığı partisinin genel merkezindeki MYK sona erdi. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muharrem İnce'nin seçim sonucunu değerlendiren Kılıçdaroğlu "Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduk, aksi halde nasıl Cumhurbaşkanı olacak? Neden Türk bayraklı rozet taktı. Daha fazla oy almak için. Biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik, performansını doğru bulduk. Çalıştı, genç, dinamik, enerjik. CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey olamaz. Oy almasa sorun çıkacaktı. Beklentinin altında kaldı, kendisi ifade etti. Partide ne olacağına partililer karar verir. Çok daha iyi bir sonuç alacağız 9 ay sonra" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları:



Oy kullanan hangi partiye mensup olursa olsun bütün vatandaşlarıma demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyi beklemeden demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı. Milletvekili olacağım, belediye başkanı olacağım diye hiçbir beklentisi olmaksızın bize destek veren binlerce gönüllü arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Bütün şantajlara rağmen, tehditlere rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. OHAL vardı. Baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Gece sabaha karşı CHP'nin bayraklarını asan kardeşlerimiz vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar. Medyanın yüzde 95'i iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP örgütleri, gönüllülerle beraber önemli bir görev yaptılar. Daha önceki seçimlerde İçişleri Bakanı görevini bırakırdı, valiler tarafsız görev yapsın diye. Bakan görevini korudu. "AK PARTİ'YE 7 PUAN KAYBETTİRDİLER"



Seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Sonuç şu, AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek bir başarı değildir. Sıradan bir başarı değildir. Bütün TV, gazetelere rağmen, baskı, şantajlara rağmen 7 puan indirdiler. Bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye'nin kapısın araladılar. Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidarın çoğunluğu kaybetmesine de yol açtı. Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak.

"SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ'DİR"



Bu milletin demokrasiye özlemi var. Özetle, duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Seçimin tek kaybedeni var, AK Parti. Parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir. Bu süreci kolay elde etmedik, bu sonucu da kolay elde etmedik. Daha seçime girmeden önce iktidarın demokrasiye kumpas kurduğunu farkettik. Bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek için her şeyi denediler. Kumpası bozduk, bir siyasi partinin önünü açtık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir. "ANADOLU'YU BARIŞTIRDIK"



Anadolu'yu barıştırdık. Millet İttifakı'nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık. Eski kavgaları bir yana bırakıp güzel bir geleceğe bakma hedefini ortaya koyduk. Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokrasi kurumlarından biri olacaktır. Her türlü baskı, şantaj ve tehdide rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdu. Gönüllüler, demokrasiden yana bütün partiler ve örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Demokrasimize sonuna kadar sahip çıktık. Sağlıklı işleyen bir demokraside devletin liyakat esasına göre yükseldiği bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü, devletin memuru görevini yapar. İktidar militanları görevlendirdiği için bu konuya ayrı bir önem verdik.

Bu süreçte Orta Anadolu'da artık CHP'nin daha çok sesi çıkaracak. Milletvekili çıkaramadığımız birçok ilde milletvekili çıkardık. "DARBE HUKUKUNU TAHKİM ETTİLER"



Sahada vatandaşın sorunlarına nasıl sahip çıkılır, çok daha net, çok daha açık görecekler. 12 Eylül'ün darbe hukukunun getirdiği seçim barajını yerle bir ettik. Onlar arkasına yıllar yılı sığındılar. Darbe hukukunu tahkim ettiler. Eskiden iktidarın istediği iki partili bir parlamentoydu. Şimdi bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Önemli bir kısmını parlamentoya taşıdık. "DÜN ŞU TALİMATI VERDİM"



Dün arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Her milletvekili, il, ilçe başkanı gönül birliği içinde milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Sarayın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek. Varsa zarar getirecek her düzenleme, parlamentoda mücadele verilecek. Gazi Meclisimizin itibarını koruyacağız. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Meclis'tir. Ana hedefimiz tüm yetkilerin parlamentoya tekrar iade edilmesidir. Kısa sürede iç tüzük geldiğinde gazi Meclis'in hakkını koruyacağız. Ekonomide yangın var. Mutfakta yangın var. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil.

Pek çok bilgiyi kamuoyundan gizleyeceklerdir, bizim görevimiz, CHP'nin görevi bütün bilgileri derleyip toparlamaktır. SORU-CEVAP



Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim.

Seçim sonuçlarında her şey olabilir. Bütün sandıkların güvenliğini sağlamak için örgütler, partiler ve gönüllü ordusu ile çalıştık. Demokraside hile var, seçimde değil.

(Mahir Ünal'ın açıklamaları ve istifa çağrıları) Mahir Bey kendi partisinde darbe yapıldığında neredeydi acaba? Biz hiçbir zaman dış tepkilerle ya da birilerinin telkini ile kendi politikamızı oluşturmayız. Sayın Ünal dönüp kendi partisine baksın. CHP'nin üyeleri kendi aramızda tartışırız ama biz demokrasiye inanan bir partiyiz. MYK ÖNCESİ SON BULUŞMA



CHP Genel Merkezi’nde seçim gecesinin ardından dün sessiz bir gün yaşandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin cumhurbaşkanı adayı İnce ile bir araya gelip seçim sonuçlarını değerlendirdi.