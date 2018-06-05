Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

İşte yeni anketin detayları...

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

1 / 12 MetroPOLL'ün yaptığı araştırmaya göre; 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde 6 aday yarışacak. Kararsızlar dağılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy desteği yüzde 46, İnce'nin yüzde 20 Akşener ve İnce'nin oranları ise yüzde 11' seviyesinde. Kararsız ve cevap vermeyen seçmenleri ise oranı yüzde 9 seviyesinde.

2 / 12 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİYLE KIYASLAMA YAPILDI Ankette, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin, bugünkü davranışları da tahlil edildi. 1 Kasım seçimlerinde oy verdikleri partiye 24 Haziran'da da oy verip vermeyeceği sorulan seçmenler, çok ilginç istetistikler ortaya çıkardı

3 / 12 AK PARTİ, 1 KASIM'A GÖRE YÜZDE 8,8 OY KAYBEDİYOR 1 Kasım 2015'te AK Parti'ye oy verenlerden yüzde yüzde 91,2'si, bu seçimlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı. O dönem AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 1,1'i Muharrem İnce'ye, yüzde 2,2'si de Meral Akşener'e oy vereceğini söylüyor.

4 / 12 AK PARTİLİLERİN YÜZDE 4,7'Sİ KARARSIZ AK Parti seçmeninin 4,7'si ya oy vermeyeceğini, ya da henüz karar vermediğini söylerken, 0,5 oranında seçmen Demirtaş'a, 0,3 ise Temel Karamollaoğlu'na oy vereceğini söyledi.

5 / 12 CHP'DE 1 KASIM'A GÖRE KAYIP BÜYÜK! 3 CHP'LİDEN BİRİ VAZ GEÇTİ 1 Kasım seçimlerinde CHP'ye oy veren seçmende ise büyük bir kayıp söz konusu. O gün CHP'ye oy veren 4 seçmenden sadece 3'ü yani sadece yüzde 75'i 24 Haziran'da Muharrem İnce'ye oy vereceğini söylüyor.

6 / 12 MERAL AKŞENER'E OY VERECEKLER Bu kaybın en büyük nedeni Meral Akşener. CHP'lilerin yüzde 13,6'si MEral Akşener'e oy vereceğini söylüyor. Akşener'i 3,7 ile Demirtaş izliyor. CHP'ye oy verenlerin yüzde 0,9'u ise, bu seçimlerde Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı. CHP seçmeninin yüzde 6,5'i ise ya oy vermeyeceğini ya da henüz karar vermediğini açıkladı.

7 / 12 MHP SEÇMENİ ERDOĞAN'A DESTEK VERMİYOR Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurumsal olarak Erdoğan'ı destekleme kararı alan MHP'de ise ankete göre seçmen aynı fikirde değil. 1 Kasım seçimlerinde MHP'ye oy veren seçmenin sadece yüzde 31,7'si 24 Haziran'da Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı.

8 / 12 EN BÜYÜK KOPUŞ AKŞENER'E Geri kalan MHP'lilerin yüzde 47,2'si Meral Akşener'e oy vereceğini açıklarken, yüzde 8,5'i ise Myharrem İnce'yi tercih edeceğini söyledi.

9 / 12 MHP''DEN DEMİRTAŞ'A OY GİDECEK Anketin en ilginç verilerinden biri de, MHP'li seçmenin yüzde 1,2'sinin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söylemesi oldu. MHP'den Temel Karamollaoğlu'na da aynı oranda kayıma var. MHP'li seçmenin yüzde 0,4'ü se Perinçek dedi. Partiler arasında en büyük kararsız oranı da yine MHP'de. Buna göre MHP seçmeninin yüzde 9,8', ya karar veremediğini ya da oy vermeyeceğini söylüyor.

10 / 12 HDP'DE FİRE YÜZDE 10 CİVARINDA 1 Kasım'da HDP'ye oy veren seçmenin yüzde 90,4'ü, 24 Haziran'da da yine Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söylüyor.

11 / 12 HDP'lilerden Erdoğan'a oy çıkmazken, Muharrem İnce'ye 3,5 oranında oy geçişi yaşanıyor. Akşener ve Karamollaoğlu ise yüzde 0,9 oranında oyu HDP'den alıyor.