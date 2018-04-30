Seçim süreci bugün başlıyor

24 Haziran'da yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için, YSK'nın hazırladığı takvime göre, seçim süreci başlıyor.

Takvime göre, ilk adım ittifak protokollerinin YSK'ya sunulma sürecinin başlaması.

Seçime ittifak yaparak girecek partilerin, protokollerini 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor.

Salı günü ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süreci başlayacak. Meclis'te grubu bulunan partiler, 1-5 Mayıs tarihleri arasında adaylarını YSK'ya bildirmek zorunda.

100 bin imza ile aday olacak isimler ise, 1-2 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapacak.

Başvuruları kabul edilen isimler, 3 Mayıs'ta YSK tarafından ilan edilecek.

Bu kişiler için 100 bin imzayı toplama süreci 4-9 Mayıs tarihleri arasında olacak.

YSK, 13 Mayıs tarihinde ise kesin aday listesini yayımlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasında yerleri de 14 Mayıs'ta kurayla belirlenecek.

Milletvekili genel seçimi için ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri ise, 20 Mayıs'ta belirlenecek.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs'ta YSK'ya sunacak.

30 Mayıs'ta kesin aday ilan edilecek ve birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak.

Seçim takvimine göre gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlıyor.

Yurt dışında oy verme işlemi için son tarih 19 Haziran.

Gümrük kapılarında ise 24 Haziran'a kadar oy kullanılabilecek.

