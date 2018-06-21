Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

4 partinin genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda "Millet İttifakı Tutum Belgesi" açıklandı. İttifaktaki 4 partinin oluşturduğu 4 komisyonun çalışmaları sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan ve 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala açıklanan belge şöyle:
"CHP, Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek, vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Genel Seçimine Millet İttifakı adı altında katılmaktadır. Memnuniyetle ifade ederiz ki, Millet İttifakı ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın bizatihi varlığı ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutumlara rağmen, insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde, adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur.
Kuvvetler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, rekabetçi siyasal zemin
Cumhurbaşkanlığı yetkileri
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
OHAL derhal kaldırılacak, terörle mücadele edilecek
İfade ve basın özgürlüğü
Aziz milletimize saygıyla duyururuz hayırlı uğurlu olsun."
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