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Seçime günler kala gerginlik! Van'da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 22:51 | Son Güncelleme

Van'ın Çatak ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partililere düzenlenen saldırıda 2 partili yaralandı.

Seçime günler kala gerginlik! Van'da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur, beraberindeki partililerle ilçenin Uzuntekne Mahallesi İçimli mezrasında seçim çalışması yaptıkları sırada HDP'lilerin taşlı sopalı saldırısına uğradıklarını söyledi. Babur, "Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Yolumuza devam edeceğiz. Kaç gündür tehdit alıyorduk. Bugün fiili saldırı oldu. 2 arkadaşımız yaralandı. Çatak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse canımızı vermeye hazırız" dedi.

SÖZLÜ SALDIRI DA YAPILMIŞTI

Öte yandan, il merkezinde seçim çalışması yapan bir grup AK Partili kadına da Cevdetpaşa Mahallesi'nde sözlü saldırı yapılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Geçen suruç haberi de böyle duyuruldu ancak sonra gördük ki aslında akp liler saldırmışlar.. Bu da öyle olmasın sakın??
bunların hiç suçu yok değil mi ak süt ak kaşık
olayı doğru bulmuyoruz hdp nin yaptığınada kesinlikle inanmıyorum batıda da hdp stantlarına sürekli saldırıyorlar bunlarıda haber edin birazda tarafsız olun bunlar doğru şeyler değil ama yalan haber yapıp hdp yi sürekli hedef göstermekte kimseye fayda getirmez bu arada bu olaylarla insanları proveke etmeniz doğru değildir.
Çok mağdurlar akp liler ta. Şunlara oymu versek aceba :))
bunların hiç suçu yok değil mi ak süt ak kaşık
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