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Seçime müdahale girişiminde bulunan 10 yabancı yakalandı!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, kendilerini gözlemci olarak tanıtarak dört ilde seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Seçime müdahale girişiminde bulunan 10 yabancı yakalandı!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da 3 Fransız, Şırnak'ta 3 Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
anadolu ajansının ekmeğine taş koyuyolardı sanırım :) diyolar hileyi sadece bi yaparız, başkasına yaptırmayız :)))))))
YALAN !!!!!!!
atın içeri bir daha günyüzü görmesinler
şaşırmadık.
allah bildigi gibi yapsin anca hile ile biseyler yapabileceginizi saniyorsunuz. acinasi haliniz var.
başladılar.dikkat ülkem!
Cehape zihniyetinin ürünleri..Buyrun burdan yakın.
gözleri yıldız gibi şaçları hilal evladı fatihan derler adı MERAL.
BAŞARAMAYACAKSINIZ MİLLETİMİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ, BAYRAĞIMIZI İNDİREMEYECEKSİNİZ, EZANLARIMIZI SUSTURAMAYACAKSINIZ, BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ...
Adı yok sanı yok fotoğrafı yok hiç bişeyi yok, kesin olmuştur. Anadolu ajansı - seçim yasakları var, propaganda yapma.
doğu illerinde güvenlik açığı olduğu bariz belli geçmişte insanları hdpye oy vermeye zorlayanlara şahit olmuştuk şimdi de bunlar peydah olmuş devlet gözünü açmalı bunlara da gereğini yapmalı
AA aaa :) Çaldırmıyorlar mı pışttt bu seçim sonunuz olacak fazla çalmayın bari
Kaynak ne AA. Bizde inandık.
iade etmeyin,dilimizde tüy bitti
salıvermeyin böylelerini bakalım sonraki seçimde bir kişi bile gelebiliyor mu?
bütün dünya ve ülkemizdeki siyasi kuklaları birleşseniz de doğu ve güney doğuda her türlü provekasyonu yapsanız da oy çalsanız da Türkiye Cumhuriyetin yükselişini ve liderini durduramayacaksınız.. Aklı başında bu halk sizlere geçit vermez...
teklam kokan hareketler
bizden daha cok merak ediyorlar gazetede istedikleri manşeti atabilmek için avcunuzu yalayın bu millet uyandı artik
fıkra gibi bi temel eksık
kafası karışık ve bulanık olanalar içindir sözüm. bu haberden sonra akılılıca düşünerek mühürü nereye basacağın netleşmiştir umarım.
Şimdi fıkralardaki 3 yabancıyı tutturdunuz ingiliz değilde italyan oldu birisi önemli değil. Hani bizim Türk nerede ? Temel olan ? Onunda bi karadenizli olması lazım
nasıl müdahale yapabilirlerki ?
kimler için çalıştıkları belli
müslüman çalarmı be
habere bak.Fransız Alman İtalyan var .Temel fıkrası gibi.Buna kim inanır Allah için
MI ACABA...O KADARINA CESARET EDEMEZLER BİR BELGELERİ YOKSA
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