Seçime müdahale girişiminde bulunan 10 yabancı yakalandı!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da 3 Fransız, Şırnak'ta 3 Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.

AA

