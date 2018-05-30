Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

24 Haziran seçimleri iptal olacak mı? Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bu soruyu başlığına çıkararak, kulislerde konuşulan ve deprem etkisi yaratacak söylentileri köşesine taşıdı.

'ERKEN SEÇİM KARARINDAN BU YANA EN KRİTİK GELİŞME YARIN YAŞANACAK'



24 Haziran erken seçim kararının ardından en kritik gelişmenin yarın yaşanacağını söyleyen Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçim yasasının iptali istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülmesine yarın başlanacağını yazdı. AYM'nin CHP'nin başvurusuna ret kararı çıkması durumunda seçimlerin önünde hiçbir engel kalmayacağını söyleyen Selvi, diğer seçenekleri ise şöyle sıraladı:

1- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Bu durumda mevcut seçim yasasıyla seçimlere gidilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

2- Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı verebilir. Bu maddelerin iptal gerekçesine uygun olarak düzenlenmesini isteyebilir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yeniden yapılması için 1 yıl ya da 6 ay gibi bir süre verebilir. Böyle bir uygulama var ama yasal zorunluluk değil.