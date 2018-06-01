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Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 07:46 | Son Güncelleme

Selahattin Demirtaş, ellerindeki ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50’yi bulmadığını, HDP’nin ise ‘baraj sınırı’nda göründüğünü söyledi.

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Rudaw'a konuştu. Hiçbir cumhurbaşkanı adayının tek başına yüzde 50’yi bulamadığını söyleyen Demirtaş, bu yüzden Kürtlerin ‘anahtar rolünde’ olduğunu söyledi.

Demirtaş, “Size anket sonuçları ulaşıyor mu? HDP’nin halen baraj sınırında olduğunu düşünüyor musunuz?” yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"HDP baraj sınırında görünüyor halen ama giderek artan bir halk desteği olduğunu da biliyoruz. HDP mutlaka barajı aşacaktır"

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

AK Parti'nin Yaptırdığı Anket

2018 seçmleriyle ilgili tek tek anket sonuçları açıklanırken, AK Parti de yeni bir seçim anketi yaptırdı. Son ankette AK Parti'nin oy oranının düştüğü görülürken, HDP’nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, İYİ Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı tespiti yapıldı. 'Cumhur İttfiakı' içerisinde yer alan MHP’nin ise yüzde 8-9 bandında kalsa da hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı ve alınacak kararlarda etkili olacağı iddia ediliyor.

7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla 258 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kuramayan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini alan AK Parti’de, 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptırılan anketlerde partinin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıkıyor.

Metropoll Araştırma Şirket

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin yapılan son seçim anketi sonucu açıklandı. Metropoll Araştırma Şirketi'nin "Türkiye’nin Nabzı Mayıs 18" başlığıyla yayınladığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı geçtiğimiz aya göre yüzde 3.4 düşerek 46.3’e gerilerken , onaylamayanların oranı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8’e çıktı.

MHP SEÇMENİNDEN ERDOĞAN'A DESTEK AZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçmeninin yüzde 89.2’sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30’unun onayını alabildi.

Erdoğan’ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6’ya çıkmış ve bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

ERDOGAN ONAY ORANI

KILIÇDAROĞLU YÜKSELİŞE GEÇTİ

Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

KILICDAROGLU GUCEN

DİĞER PARTİLERDEN DE ONAY ALIYOR

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.

Remres Araştırma Şirketi

Remres'in 17-23 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre; ilk turda AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oluşturduğu Millet İttifakı sandıktan başa baş çıkıyor ve seçimler ikinci tura yani 8 Temmuz’a kalıyor. İkinci turda da sonuç değişmiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Kimin başkan olacağını’ yüzde 9’luk ‘kararsız’ kitle belirleyecek. İşte 24 Haziran seçimleri için son anketten rakamlar…

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan1

İKİNCİ TURDA İNCE'NİN ŞANSI DAHA FAZLA

Anket sonuçlarına göre ikinci turda Muharrem İnce’nin ‘şansı’ Meral Akşener’den daha fazla.

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan2

“MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN OLMAMASININ MEYVELERİN TOPLADI”

24 Haziran seçimleri için mayıs ayı içinde 3 farklı araştırma yürüttüklerini belirten ve 3 araştırmada da siyasi gelişmelerin çarpıcı etkilerinin görülebildiğini vurgulayan Şişmanlar şunları söyledi:

“Örneğin ilk araştırmamızda muhalefet kanadındaki ittifak açıklamasının etkilerini gözlemledik. Henüz cumhurbaşkanı adayları belli değildi. Örneğin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu henüz imza sürecine girmemiş, Selahattin Demirtaş'ın aday olup olamayacağı netleşmemişti. CHP'de ise aday isimleri konusunda birçok farklı isim konuşuluyordu. İkinci çalışmamızda en dikkat çekici fark ise hem diğer adayların adaylıklarının kesinleşmesi hem de CHP'nin Muharrem İnce ismini aday olarak belirlemesiydi. Bu andan itibaren seçmen yönelimleri kendi saflarında belirginleşmeye başladı diyebilirim. Tabii bu süreçte bir başka etken de genel seçimler.

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan3

Burada Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu aynı zamanda partilerinin genel başkanlık süreçlerini de yönettiklerinden alana daha geç inme durumunda kaldılar. Selahattin Demirtaş'ın ise durumu malum. Tutuklu olduğu için zaten alana inme gibi bir şansı yok. Bu noktada, ilk başta ne kadar dezavantaj gibi lanse edilse de, Muharrem İnce; genel başkan olmamasının meyvelerini çok iyi topladı diyebilirim.”

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan4

"EN ÖNEMLİ ETKEN EKONOMİ"

Muharrem İnce’nin ‘avantajına’ dikkat çeken Şişmanlar “Milletvekili listelerinin oluşturulması ve parti için dengeler gibi konularla hiç ilgilenmeden kampanyasını süratle yürütmeye devam ediyor. 3 raporumuz neticesinde en net artış yakalamış aday olarak Muharrem İnce'yi görebiliyoruz. Özellikle kamuoyunda daha evvel CHP adayı olarak öne çıkan isimlerden sonra kendisinin açıklanması, CHP seçmenini büyük bir kararlılıkla konsolide etmiş durumda" diye konuştu.

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan5

SEÇİM ANKETİNİN DETAYLARI

Seçim sonuçlarını ekonomik kaygıların belirleyeceğini belirten Şişmanlar sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve MHP'nin başat aktörler olduğu Cumhur İttifakı mayıs ayı boyunca durağan bir görüntü çiziyor. Burada en önemli etken elbette ki ekonomi. AK Parti kanadı ne kadar buna önlem olması amacıyla ekonomik paketler ve vaadler açıklasa da iktidar ortağı MHP'nin özellikle diğer Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerinde sarf etmiş olduğu sözler ve kamuoyunda çok düşük bir kabul gören af tartışmaları, Cumhur İttifakı'nın ilerleyişine şimdilik ket vuruyor gibi görünüyor. Örneğin son raporumuzda sorduğumuz af konusuna, katılımcıların % 70'e yakını olumsuz bakarken, olumlu bakanlar % 20'lerde kaldı. Yine katılımcılara sorduğumuz “Tükiye'nin ekonomisinin gidişatını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna da katılımcıların %67'si kötüye gidiyor derken, iyiye gittiğini söyleyenlerin oranı %17'de kaldı. Cumhur İttifakı'nın bu seçimde en önemli sınavı ekonomik verilerin iyileştirilmesi ve bu olumsuz hissiyatı aşabilmek olacak.

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan6

Millet İttifakı'nda ise durum çok uyumlu görünüyor. Her ne kadar farklı siyasi görüşlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş ve kırılgan olabileceği düşünülen bir ittifak olsa da şimdiye kadar böyle bir görüntü çizilmedi. Tabii yine burada özellikle genel seçimler sürecinde iller bazında adaylar arasında yaşanacak yarışlar daha belirleyici olacaktır. Sonuçta D'Hount sisteminde ittifaklar, öncelikle diğer ittifak ve partilerle yarışırken, sonrasında bu yarış ittifak içine dönecek. Bunun ne gibi etkileri olacağını zamanla göreceğiz. Elbette ittifakın iki başat aktörünün cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kim kalırsa onu destekleyeceklerini açıklamış olmaları da ittifaktaki uyumu güçlendiriyor.

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan7

HDP, kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş'ın da sosyal medya üzerinden de olsa yeniden yoğun şekilde gündemde yer alması ve aday olarak belirlenen popüler ve kamuoyunda karşılığı olan isimlerin etkilerini önümüzdeki raporlarımızda daha net görebileceğimizi düşünüyorum"

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan8

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan10

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI

Araştırmada ayrıca katılımcıların; Bahçeli’nin ortaya attığı af tartışmasına, Pasolig uygulamasına ve mülteciler konusuna da ilginç yanıtlar verdikleri gözlendi.

Anket sonuçlarını Sözcü’yi yorumlayan Remres Araştırma Şirketi sahibi Emre Şişmanlar “24 Haziran çok bilinmeyenli iki denklem gibi.” dedi

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan9

ÇALIŞMANIN DETAYLARI

Çalışma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 17-23 Mayıs tarihleri arasında seçmenlerin mevcut yönelimlerini ve önceki çalışmalarımıza kıyasla gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemek amacıyla 4 bin 276 kişi ile telefonla ve yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı. Araştırma yüzde 0,86 güven sınırları içinde, yüzde 1,75 hata payı ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların 2 bin 112’sini erkekler, 2 bin 164’ünü ise kadınlar oluşturdu.

24-Haziran-seçimine-ilişkin-son-anket-sonuçları-Remses-Araştırma'dan11


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
GENÇLİK dürüst ve gerçek siyaset istemekte RANT ve yalaklıktan uzak demek için TAMAM diyecek geleceğimiz DEMİRTAŞ BAŞKAN olsun diyecek
şu teröristi haber yapıp durmayın arkadaş
hdp barajı geçemez..
pek mantıklı değil gibi ama
ankete 100 hdpli katılmış gibi görünüyor . yarısıda akp ye güveniyor
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