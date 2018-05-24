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Selahattin Demirtaş haber kanallarına isyan etti

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından haber kanallarına isyan etti.

Selahattin Demirtaş haber kanallarına isyan etti

Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda haber kanallarına HDP ve kendisiyle ilgili haberlere yer verilmediği için isyan etti.

İşte Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar;

"Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz? @cnnturk"

"Seçmenlerimizin vergilerini tek bir partinin propagandası için kullanmanız hem günah hem de suçtur. TRT'yi iktidarın borazanı haline getirip kul hakkı yiyen yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz. Yaptığınızın suç kısmıyla da, adil yargının bir gün ilgileneceğine inanıyorum. @trt"

"TRT'yi anladık da özel kanalların çekincesi nedir? HDP ve Demirtaş haberleri yaptığınızda halen Hükümet'ten birileri, doğrudan sizi arayıp uyarıyor mu? Bizi yok sayarak seçimlerdeki adaletsizliği katmerli hale getirdiğinizin farkında mısınız? @HaberturkTV"

demirtas tweet

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP TRT haber 24 haziran erken seçim

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