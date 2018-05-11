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Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için YSK’ya başvuru yapıldı.

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

HDP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya başvuru yapıldı. Odatv'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, YSK’ya verdiği dilekçede Demirtaş’ın bir fotoğrafına yer verdi. Yalım dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Kandil Dağı’nda eli kanlı PKK’lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığının iptal edilmesini arz ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Rte nin kinide iptal icin basvuru yapin ozaman
feto ile fotoğraf çeken, öcalan'a heyet yollayan, valilere pkk'nın silahlanmasına sessiz kalın diyen ERDOĞAN için de böyle bir itiraz yapılmalı
Doğu perinçekinde var yiyorsa onun içinde baş vur
SELAHATTİN DEMIRTAŞ ONURUMUZDUR..!! O KADAR !!
HELAL OLSUN
yav he he tamam.iptal edinde yüzde 12 olqn oy oranini yüzde 16 17 ye ilerlesin zaten iptaller yasaklar derrrken hdp 20 yil sonra yüzde 30.35 leri gorecek ...!!!!++
Neler dönüyor bu ülkede, fetö terör örgütüse militanlarını deşifre edip içeri alıyorsan pkk ya neden yapmadın '' şimdiye kadar'' cumhurbaşkanı adayının teröristlerle fotografı varsa cumhurbaşkanının fetö elebaşısıyla fotografı var. Kim kimi nasıl kandırıyor nerelerde kandırıldı
bu o zamanki iktidar tarafından verilen talimat sonucu yaşanmış bir olaydır sorumlusu o zmanki iktidar
çözüm sürecindeydi bence .onu gönderenler kimdi onların hakkındada dilekçe verde görelim.
Birileri korkuyu ensesinde hissetmeye başladı
Ümit Yalım SEN GİT AĞA BABAN GELSİN
EEE Aldatıldım derse aday olabilir mi?
çok haklı.iptal edilmeli.
gitsin dağdakilere cumhurbaşkanı olsun.
Zaten adil olmayan bir ortamda seçime gidecek olan demirtaş için olumsuz verilecek bir kararın türkiyede ki demokrasiyi ortaya koyacaktır.
Doğu Perinçek'in Öcalan ile, Recep Tayyip Erdoğan'ın F. Gülen ile çekilmiş fotoğraflarını nereye koyacağız.
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