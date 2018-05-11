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Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

HDP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için YSK’ya yapılan başvuru reddedildi.

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın HDP milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Odatv'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, HDP'nin bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya dilekçe verdi.

'DEMİRTAŞ İÇİN BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK VAR MI?'

YSK'ya verdiği dilekçede Demirtaş'ın bir fotoğrafına yer veren Yalım, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Kandil Dağı'nda eli kanlı PKK'lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesini arz ederim."

YSK, Yalım tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

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YSK Selahattin Demirtaş HDP Cumhurbaşkanı adayı seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
inadınıza hdp
terörist savunucu bu ülkede başkan adayı olması bile çok düşündürücü. ayıptır gunahtır bu adamın adaylığı
oda biliyor milletvekili secilmek için illa birisini yalamak gerektiğini...
Şüphesiz Eğer Selahattin Demirtaş HDPli değilde başka herhangi bir parti olsa şu an çook daha iyi yerde olurdu Erdoğanın karşısında en akıllı konuşam en iyi tespitleri en iyi çözüm ve vizyonları o buluyor aslında ama keşke HDP yi PKK ile olan iletişiminden koparıp tam bağımsız hale getirseydi çok değerli bir siyasetçi ama bazen yanlış söylemleri oldu kimin olmadı ki zaten ama yinede onu da mecliste görmek gerek en farklı görüşe bile ihtiyaç var her zaman
yanlış ülke. Rusya veya Çin olacaktı ki su bile vermesinler. Bizdeki sahte terörle mücadele. Gel de inan.
onun aday olması ,olmamasından iyidir YSK iptal etseydi ağır eleştiri avrupalı hainklerden gelirdi.Zaten oy sayısı şimdiden belli ,sadece siyasi ve sembolik aday, hapisten çıkarmıyım diye kurnazlık yaptı sadece ,ciddiye alınmamalı
Oylar akp ye gideceğine hdp ye gitsin bedavadan 60 milletvekili almayı hedefliyor akp
İNADINA HDP İNADINA DEMİRTAŞ
CHP kına yaksın
nedenmi iptal mi edilsinmiki mi kendisimi kararlı vermiyor mu mu? halkmı milletmi kimi mi seçerse mi mi? olmuyormu?
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