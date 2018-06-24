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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 08:38 | Son Güncelleme

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı

Diyarbakır'da oyunu kullanan Demirtaş, oy pusulasını "hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.

Demritaş, "Bugün çok erkenden gelip oyumu kullandım. Çünkü bu gün çok güzel bir olacak inanıyorum. Çok heyecanlıyım. Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibari ile artık bizim elimizde. Tüm halkımız gelip oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa eşitliğe, kardeşliğe ve özgürlüğe bir an önce kavuşalım. Bir oy çok önemli. O yüzden herkes erkenden oyunu kullansın" dedi.

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