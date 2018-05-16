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Selahattin Demirtaş'ın eşinden dikkat çeken mesaj

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı eşi Başak Demirtaş cezaevinde ziyaret etti. Başak Demirtaş görüşmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden eşi Başak Demirtaş, videolu mesaj paylaştı.

"AKŞAM MİTİNGİ VAR"

Demirtaş, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajına "Cumhurbaşkanı adayımız herkese selam söyledi. Akşam mitingi var, hepimizi temsilen bir kişi katılıyor :)" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş başak demirtaş miting

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Demirtaş tan CB nı olmaz.bu halk ona asla izin vermez.bir şans verdi o Türkiye li olamadı Kandili tercih etti..
bu mubarek günde inş en kısa zamanda kavuşursunz
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