Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 164 seçmenin bulunduğu sandıkta 162 tutuklu sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'e hiç oyun çıkmadığı sandıkta, en çok oy Muharrem İnce'ye çıktı. İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 37 oy çıkarken, HDP adayı Demirtaş, 35 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarına çıkan oylar şöyle:
ERDOĞAN'A BİR OY BİLE ÇIKMADI
Muharrem İnce: 87
Meral Akşener: 37
Recep Tayyip Erdoğan: -
Selahattin Demirtaş: 35
Temel Karamollaoğlu: 3
Doğu Perinçek: -
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