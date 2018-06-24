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Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki sandıktan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci çıktı. Demirtaş'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı.

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 164 seçmenin bulunduğu sandıkta 162 tutuklu sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'e hiç oyun çıkmadığı sandıkta, en çok oy Muharrem İnce'ye çıktı. İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 37 oy çıkarken, HDP adayı Demirtaş, 35 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarına çıkan oylar şöyle:

ERDOĞAN'A BİR OY BİLE ÇIKMADI

Muharrem İnce: 87

Meral Akşener: 37

Recep Tayyip Erdoğan: -

Selahattin Demirtaş: 35

Temel Karamollaoğlu: 3

Doğu Perinçek: -

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