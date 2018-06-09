Selahattin Demirtaş 'kaçar' diye tahliye edilmedi iddiası!

Anayasa Mahkemesi’nin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapılmasını hak ihlali olarak görmesine karşılık mahkeme, Demirtaş’ı yüzyüze dinlemekten kaçındı, dosya üzerinden hükmünü verdi. Kararda, tahliye kararı verilmesi halinde Demirtaş’ın kaçabileceği imasında bulunuldu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 yıl 6 aydır Edirne Cezaevi’nde yatan Selahattin Demirtaş’ın aylık tutukluluk incelemesini 1 Haziran günü yaptı. İncelemeye, daha önce Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan üye hâkim Cengiz Aydıner katılmadı. 3 kişilik mahkeme heyeti, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, yine matbu gerekçeler kullandı.

"KAÇAR" İMASI MI YAPILDI?



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kararın gerekçesi, tutuklu Demirtaş’ın üzerine atılı suçları işlediği iddiasına dair, olay tutanakları, değerlendirme ve tespit tutanakları, dijital verilere ilişkin çözüm tutanağı, görüntü ve çözüm tutanakları, teknik araçlarla izleme ve dinleme çözüm tutanakları ve tanık beyanına dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçların CMK’de tutuklama nedeni olarak öngörülen katalog suçlardan olması , sanığa isnat edilen suçların cezaların alt ve üst sınırı, kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırlar arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bırakılması ve ceza miktarına göre bu aşamada yetersiz kalacağı kanaati”ne dayandırıldı. Kararda dosyanın resen ele alındığı ifade edildi. Oysa Anayasa Mahkemesi, tutukluluk incelemelerinin 18 aydan itibaren dosya üzerinden incelemeye devam edilmesini hak ihlali olarak nitelendirmişti. AYM, bu konuda eski üyesi Erdal Tercan’ın hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Demirtaş’ın tutukluluğu da 18’inci ayı aşmak üzere.

