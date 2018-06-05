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Selahattin Demirtaş miting yapacak! HDP duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş, seçim kampanyası kapsamında bir miting yapacaktır' ifadeleri kullanıldı.

Selahattin Demirtaş miting yapacak! HDP duyurdu

HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın miting yapacağını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı adayımız #Demirtaş, seçim kampanyası kapsamında bir miting yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

Mitingin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

hdp


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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş miting cumhurbaşkanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Siyaset silahın önüne geçsin artık bu çağa yakışmıyor
içip içip açıklama yapıyorsunuz. size kadir bile inanmaz.
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