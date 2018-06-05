Selahattin Demirtaş miting yapacak! HDP duyurdu

HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın miting yapacağını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı adayımız #Demirtaş, seçim kampanyası kapsamında bir miting yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

Mitingin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.



