Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala dikkat çeken tweet: Herkes değişime hazır olsun

HDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "16 yıllık AKP iktidarı 24 Haziran’da sona eriyor. Göreceksiniz, AKP’ye oy vermiş olanlar bile rahat bir nefes alacak. Kendilerini, partileri iktidardayken hissetmedikleri kadar huzur ve güven içinde hissedecekler. Adil, eşit ve özgür bir yaşamı 81 milyonun tamamı hak ediyor" ifadesini kullandı.

İşte Demirtaş'ın Twitter'dan paylaştığı o mesajlar;

"Paylaşmak güzeldir. Ekmeği, sevinci, acıyı, dertleri paylaşmak yaşamı güzelleştirir. Yetkiyi, yönetmeyi, sorunları, çözümleri paylaşmak ülkeyi güzelleştirir. Her şey ille de benim olsun dersen hiçbir şey senin olmaz. Tek adama değil çok insana güvenin. Çünkü birlikte güzeliz. 16 yıllık AKP iktidarı 24 Haziran’da sona eriyor. Göreceksiniz, AKP’ye oy vermiş olanlar bile rahat bir nefes alacak. Kendilerini, partileri iktidardayken hissetmedikleri kadar huzur ve güven içinde hissedecekler. Adil, eşit ve özgür bir yaşamı 81 milyonun tamamı hak ediyor. Bazen bir musibet bin nasihatten evladır derler. Yaşadığımız musibetler hepimize, bütün siyasetçilere nasihattir. Ülkenin Sünnisi, Alevisi, Türk’ü, Kürt’ü, muhafazakarı, seküleri, Kemalisti, sosyalisti geçmişten çıkardığı derslerle demokrasiye geçiş sürecine destek olmalıdır. Önce hep birlikte güçlü, kurumsal bir demokrasi inşa edelim. İç barışımızı sağlayıp güven içinde yaşayalım. Yeni bir Anayasa ile bunu taçlandıralım. Sonra demokrasi içinde, kıyasıya siyasi rekabete devam edelim. Ne bölünme korkusu kalsın, ne de inkar edilme korkusu.