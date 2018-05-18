Selahattin Demirtaş'tan cumhurbaşkanı adaylarına dikkat çeken mesaj

24 Haziran erken seçimlerinde yarışacak cumhurbaşkanı adayları içinden Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun da serbest bırakılmasını talep ettiği Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından bir mesaj daha paylaşıldı:
'CEFAYI ONLAR ÇEKİYOR'
''Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor.''
'KUSURUMA BAKMASINLAR'
''Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.''
Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor. Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 18 Mayıs 2018
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