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Selahattin Demirtaş'tan cumhurbaşkanı adaylarına dikkat çeken mesaj

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, hapisten esprili bir mesaj daha yolladı.

Selahattin Demirtaş'tan cumhurbaşkanı adaylarına dikkat çeken mesaj

24 Haziran erken seçimlerinde yarışacak cumhurbaşkanı adayları içinden Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun da serbest bırakılmasını talep ettiği Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından bir mesaj daha paylaşıldı:

'CEFAYI ONLAR ÇEKİYOR'

''Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor.''

'KUSURUMA BAKMASINLAR'

''Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.''


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Anahtar Kelimeler:
HDP 24 haziran Demirtaş erken seçim seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
SEN GİT ŞEHİT AİLELERİNDEN HELALL İK İSTE... İÇERİ GİRMEDEN ÖNCE HELALLİK İSTEDİNMİ ? ... NOLDU SIKIŞTIMI BİR YERLERİN.. .ALLAH İMAN BİLE VERMESİN SENİN GBİLERİNE
siz harbiden manyak netmişiniz bunu haber diye koyuyosunuz ya adam 53 kişinin ölümünden sorumlu yani katil kaldırın şunu ya adamı şirin göstermek için elinizden geleni yapıyosunuz yazıklar olsun
sen orda kal hdp oylarını akp alcak
@erogluerkan Kürt oyları Demirtaşa Hdpye.Hatta demokrat insancıl sorgulayan ülkeye gerçekten huzur isteyen Türklerde oy verecek zorunuza gitmesin
Mynet ve türevleri sana barajı geçirtmek için çabalıyor hepsini görüyoruz. Umdugunuzu bulamayacaksınız ...
dalga geçiyor
Büyüksün selocan
helal sana başkan .
@saidmirza_2017 bu yorumun beğenilmesi mynette ne tür okurlar olduğunu gösteriyor.
De çık artık yav şu Tayyibe siyaset nasıl yapılır nasıl doğrular konuşulur bir öğret:)Ama çıkarmazlar vicdansızlar zaten senin fezlekeleri hazırlayan savcılar şuan fetöden içerde.Bu ülkede hakime savcıya bile güven kalmadı emirle fezleke hazırlıyorlar emirle insanları içeride tutuyorlar.Ortada suç oluşturacak durum ne insanlarI neden protestoya çağırmış suç ne Tayyibi eleştirmiş hakaret etmiş kıyamayız o tayyibe ah ah kendisi ak kaşık sanırsın.Ama adalet ve kalkınma partisi işte ne yapacaksın adalet yok kalkınma ortada
buna orda bacak bacak üstüne atsın çay içsin diyemi ceza verdiler anlayan varmı ???
:))
varsa bir hakkımız haram zıkkım olsun
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