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Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretini, 'zarafet içeren insani bir dayanışma örneği' olarak tanımladı.

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, kendisini bugün Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden İnce'ye teşekkür etti. Avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yapan Demirtaş, "Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı anlayışla yürüteceğiz" dedi.

Demirtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Sayın Muharrem İnce'ye, ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizde uzun süredir, her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce'nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum.

Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır. Yine, seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

'SİYASİ GÖRÜŞLERİMİZ FARKLI OLSA DA…'

Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce'nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor elbette. Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı bu anlayışla yürüteceğiz. Bu vesileyle kendisine ve diğer adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyor, ziyareti ve insani dayanışması nedeniyle Sayın İnce'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemiz ve halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
hehe birbirinize çok yakışıyorsunuz.........
demokrası budur. sizinkiler gibi devleti it'e uğursuza satmıyorlar oda yeter
18 ay tutukluluk olurmu ALLAH aşkına suçlu ise hükmünü verin degilse serbest birakin geciken adalet adalet degildir adalet herkese lazim teröristede adalet lazım yoksa teröristten farkin olmaz bu arada İNCE bir davranış olmuş tebrikler.
@naggul ağır cezalık suçlarda tutukluluk süresi 5 yılı geçemez bilgin olsun da ...öğren diye yani
hak ettiki yatıyor az bile bana göre
Seçim zamanı teröristi cezaevinde ziyaret edecene doğuda afrinde şehit olan kahraman askerimizin ailerini yetim kalan çocuklarını ziyaret et yaralanıp hastanelerde yatan gazilerimizi ziyaret et millet sizden bunu bekledikçe siz terör suçundan yatan pkk lıyı ziyaret ediyonuz
Helal olsun sana. Değişim senin Akşener veya İnce ye vereceğin oylarınla olacak.
ezilenlerin demirtaşı, haksızların, hukuksuzların demirtaşı..... vay vay vay vay.....
Ne güzel bir adamsın sen.. şu ayrıştırıcı herkesi terörist ilan eden dilden vazgeçin edendiler.. iyi ki varsın Demirtaş..
Adam gibi adamsın selo başkan halkta seni seviyor ne kadar bedenin tutuklu olsada düşüncelerin özgür,bazı etkileyici faktörler olmasaydı ülkenin cumhuru olurdun inan tahtı yıkacak biri var o da sensin selo başkan
cehape nin geleneğinde var örgüt üyeleri ile örgğt sevicilerle beraber olmak
ne kadar yüzsüz bunlar .
Helal sana baskanim Herşey güzel olacak allahin izniylen bir ciksaniz sizde Yaşasin sellahattin DEMİRTAŞ
kürtlere chpkkkya oy verin diyo yazık bunlara
insan insanı görmeye gitmiş ne kadar güzel bir tablo helal size
DEMİRTAŞ BAŞKAN TEK ve GERÇEK LİDER TAMAM dır
inadına DEMİRTAŞ inadına SELO BAŞKAN
bunların siyaset yapabileceği yeryüzünde 2. bir ülke bulamazsınız. hem faşist, hem eşkiya, hem kukla olacaksınız, yok böyle bişey kardeşim. kürt kardeşlerimin de önündeki takozdur bunlar.
doyduk la artık baska numaralar bulun,yüzsüzler sizi
bu da insanlıktan bahsetmiş ya insanlık gerçekten ölmüş demekki.
ADAMSİN SELAHATTİN DEMİRTAS...
hangi kürt nerede eziliyormuş ülkede kimin ne hakki varsa onlarda ayni hakka sahip herkez gibi yalansa söyleyin kim neyden yararlanamiyor
Erdoğan 24 haziranda gitse.. mutluluktan ağlayabilirim..aklıma geldikçe dugusal patlama yaşıyorum..inşallah 24 haziranda gider..bide bu suriyeliler oy kullanacakmis onun aslı astarı var mı ??? bu ne biçim olay..sövmeyen biriyim ama zorla sovduruyorlar
muharrem ince teroristi ziyaretle akp nin ekmegine yag surdun
Bi bu eksikti varmı daha saklayıp çıkartacagnız
ne istediniz de vermedikler,İSİD e verilen silahlar ,Salih musluM ve Barzani'yi kırmızı halıda karşılama,Habur karsilamalari bunların hepsini yapan AKEPE liler bu şanlı tarihlerini unutup bak terör işbirliği diyebilecek kadar alcalmaya başlarlar şimdi.bu güzel hareketten sonra
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