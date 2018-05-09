Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, kendisini bugün Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden İnce'ye teşekkür etti. Avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yapan Demirtaş, "Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı anlayışla yürüteceğiz" dedi.

Demirtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Sayın Muharrem İnce'ye, ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizde uzun süredir, her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce'nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum.

Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır. Yine, seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum.