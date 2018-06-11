Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Kobani olayları nedeniyle ne kendisine ne de HDP'ye açılmış herhangi bir dava olmadığını söyleyen Demirtaş, "Kobani olayları Erdoğan'ın dediği gibi 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında değil, seçimlerden 8 ay önce, 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanmıştır. Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca da Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etmiştir. Yani Erdoğan, bugün 'terörist' diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürmüştür" paylaşımında bulundu.

'SANA SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK FIRSATI'



Erdoğan'ı iddialarını ıspatlamaya davet eden Demirtaş, "Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin "53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı" paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim." ifadelerini kullandı.



