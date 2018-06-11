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Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından Kobani olayları ile ilgili cevap verdi.

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Kobani olayları nedeniyle ne kendisine ne de HDP'ye açılmış herhangi bir dava olmadığını söyleyen Demirtaş, "Kobani olayları Erdoğan'ın dediği gibi 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında değil, seçimlerden 8 ay önce, 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanmıştır. Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca da Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etmiştir. Yani Erdoğan, bugün 'terörist' diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürmüştür" paylaşımında bulundu.

eesa

'SANA SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK FIRSATI'

Erdoğan'ı iddialarını ıspatlamaya davet eden Demirtaş, "Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin "53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı" paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim." ifadelerini kullandı.

demırtas


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Kobani erdoğan HDP Edirne Cezaevi

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
sizi adam yerine koymuş sans vermiş siz ne yaptınız halkı sokağa doktunuz hendekler kazdirdiniz.
@toygar41 DEMİ,RTAŞ HENDEK KAZDIRIRKEN, DEVLETİ YÖNETEN AKePe NE YAPIYORDU?
@hikmetgungor cephane yığılan evleri ve yığan militanları tek tek izliyordu.sonra da hepsini bodrumlara gömdüler.helal olsun.
@toygar41 hakkaten sizi kandırmak kolaymış.adam ne diyor iyi dinle.hani teröristle müzakere edilmez masaya oturulmazdı.hep aynı bahane.KANDIRILDIK..herşeyi işinize geldiği gibi yorumlamayın.sizin gibi makarnacılardan memleket bitme batma noktasına geldi bedavacılar sizi.Not:Ben Kürt değilim
@toygar41 onları gömecek zemini hazırlıyordu
demirtaş bırak pkk yı insan gibi vatansever ol
sn Demirtaş bunlar degilmiydi cahiller olmazsa iktidar olamayız diyen öyle cahil koyun bir kesim var ki a haber beyaz tv ne dese ona inanıyor.size sesleniyorum ey cahiller bundan daha iddialı bir şart varmı hadi resimi açıklasın. sizin gibi cahilleri kandırmak için yasin boruleri hep kullandi yok talimat vermiş hadi ispatla istifa etsin en büyük rakibin
Sen Erdoğan la çekiştiğin sürece Cumhur ittifakının değirmenine su taşır ona prim verirsin ..çekiş çekiş..!!!
ortalık kızıştı şimdi kimin doğru kimin yalancı olduğu ortaya çıkacak eyvahhh yangın var
DÜNYANIN TEK VE GERÇEK LİDERİ DEMİRTAŞ BAŞKAN ötesi yookk
Muharrem İnce kurtarır seni ya da Meral ama kazanamayacak lar hiç boşuna heveslenme
işleri güçleri milleti kandırmak akp hükumeti hayatı boyunca vatandaşlarını kandırdı soyup soğana çevirdi satmadık birşey bırakmadı hep kendi yaptığı yanlışları sürekli başkalarının üzerine attı Allah islah etsin.
siyaset yalan dolan kime doğru söylüyor belli değil
Sen sadece 53 kisinin katili değil,PKK'nın hamisi ve babasısin.sen bölücü,eli kanli teröristsin.sen hainsin.sen apo picinin heykelini dikmekten,Kürdistan kurmaktan bahsediyorsun.simdi masummu oldun,polyanna.
MAN ADASI BELGELERİ MAHKEME KARARI İLE İSPATLANDI DA NE OLDU? ERDOĞAN İSTİFA ETTİ Mİ? DEMİRTAŞ KENDİNE GÜVENİYORSUN AMA KARŞINDA 17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARININ BAĞIMSIZ YARGIDA AKLANMAMIŞ EKİBİ VAR. SON ANDA DÜZMECE BELGELERLE DÖRT DUVAR ARASINDA SENİ SIKIŞTIRABİLİRLER. HDP BARAJI AŞMASIN DİYE HEDEF SİZSİNİZ...
@hikmetgungor siz hangi yargıdan bahsediyorsunuz?
MHP'li bir ailede büyüdüm ama Selahattin demirtaş PKK ile arasına kesin bir çizgi çekse, oyumu ona verebilirim.
cezaevinde telefon serbest mi? Bu twitleri nereden atıyor?
kobanize zokam ....yapacanız işe de..... burdaki açlar doydu da kaldı suriyede ki kürtlerin derdi sen ülkendeki gençleri daga çıkartıp öldürt ....suriyedeki de ölesin diye ugraş ....niye ordaki hristiyan ermeni burdaki müslüman kürt diye mi ..çok seviyorsan ermenileri git erivanda başkan adayı ol orası komle ermeni yok ıspatlarsan yok ebenin ki terorist destekçisi oldugun da yalanmı ee siz onu da inkar ediyorsunuz ya teroristin ismi gerilla oluyor ....................
Aranızda anlaştınız galiba, yolunu yapıyor gibisin Demirtaş. Çekilip yol mu vereceksin.
Sn.Cumhurbaşkanımızı uzunca yıllardan buyana izliyorum maalesef bilerek yada bilmeyerek olağanüstü bir yalan makinası gibi çalışıyor,demekki fıtratta var, yoksa bilerek yada isteyerek yapacağını sanmıyorum, neticede bu çağda yalanda olsa ertesi gün ortaya çıkar, üstelik artık insanlar ilk haberi nasıl duyuyorsa düzeltmesinide aynı şiddtle duyuyor, sadece yanlışı yapanın adı lekeleniyor.Kabataşta çıplak gezenler, camiide alkol alanlar gibi bariz yalanlardan şöyle kabaca bir liste yaptım 100 adedi aştı.
bu terörist hapiste telefonu nereden buluyorda mesaj gönderiyor
PKK İTİ SENİN SOZUNE GÜVENİLİRMİ ? SAYALIM ACIKLADI BU SEFERDE SAHTE O BELGE DEYİP DAGDAKİ İTLER GİBİ KOVORCAN BU SEFER GEÇ BU COCUKCA SOYLEMLERİ
yalanın dili kemiği yok reddedersin olur biter.
vay yavrum vayyyy. bu fetöylede görüştüde kıvırıyor.
kralsın ama sarayından lüksünden vazgeçmez
BU DA KENDİNİ BİR DEĞER SANIYOR?REİS E KILIÇ ÇEKİYO ?
Cezaevinde telefonu nerde buluyor diyen illeri zekalılara sunu demek istiyorum...beynini sadece 10 saniye çalıştırsan...avukatlara verilen mesaj sonra avukatları tarafından kendi twitir hesabında yayınlanır...
RTE bu aralar çok fazla tarih,kişi ve yer hatası yapıyor ve doğruluğu tartışılıyor. Ya danışmanları çok kötü ve yanlış bilgi aktarıyor ya yaşı ilerledi olayları,tarihleri ve yerleri karıştırıyor yada iktidar elden gidiyor telaşı ile ne yaptığını bilmiyor...
tayyib için yalanın vergisi yok alıcısı çok, çamur at izi kalsın. nasılsa sorgulayan, acaba doğru mu diyor geçmiş tarihe bir bakalım diyen yok. bu kadar açık açık yalan söyleyebilen ve bu söylediklerine inandıran birisi daha çıkmaz
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