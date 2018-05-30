Selahattin Demirtaş'tan 'Kürt Obama' yanıtı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla The National'ın sorularını yanıtladı.
Demirtaş, cezaevinde olmasının seçimleri sorgulanabilir bir hale getirdiğini belirterek, "Bu haliyle hanginiz kazanırsanız kazanın, gönül rahatlığıyla o koltuğa oturabilecek misiniz diye soruyorum. Çünkü bu yarış devam ederken, cezaevinde kaldığım her gün seçimlerin, dolayısıyla da sonunda seçilecek kişinin meşruiyetine gölge düşürecektir" dedi.
Gazete DuvaR'ın aktardığına göre Demirtaş, yürüttüğü seçim kampanyasına ilişkin şunları söyledi:
'DIŞARIDAN YÜRÜYEN KAMPANYAYI MOTİVE ETMEYE ÇALIŞIYORUM'
"En basitinden miting yapamıyorum, seçmenlerimin karşısına çıkamıyorum, sesimi dahi duyuramıyorum. Yani özetle rakiplerim gibi bir seçim kampanyası yürütemiyorum. Avukatlarım aracılığıyla gönderdiğim mesaj ve mektuplar dışında herhangi bir imkanım yok. Benimkisi bir seçim kampanyası yürütmek değil. Dışarıda yürüyen kampanyayı motive etmeye çalışıyorum sadece."
Adaylığını son yıllarda Türkiye'nin 'yarı açık cezaevine' dönüşmüş olmasının sembolik bir parçası olarak nitelendiren Demirtaş, Batı medyasında kendisi için kullanılan 'Kürt Obama' nitelendirmesi sorulunca 'Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir' diye yanıt verdi.
Demirtaş, seçim kampanyalarında karşılaştıkları engeller sorulunca "İktidarın devletin her kaynağını, resmi-özel tüm medya organlarını istediği gibi kullandığı bir yerde sesini duyurmak, seçim kampanyasını görünür kılmaktır en temel engel" dedi.
Demirtaş bu koşullara rağmen yine de HDP'nin 'kilit aktör' olmaya devam ettiğini belirtti.
'ÜLKE YENİ BİR SEÇİMİ KALDIRAMAZ'
Darbe girişimi sonrasında AK Parti muhalifleri üzerinde baskının arttığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti: "Kürtlerin Türkiye demokrasisinin aldığı yaradan, bugünkü manzaradan en fazla zarar gördüğünü söylemek abartı olmayacaktır. Öte yandan siyaset alanı sadece Kürtler için değil toplumun AKP gibi düşünmeyen diğer kesimleri için de daraltılmıştır."
Seçimlerden sonra yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı yetkilerine karşı olduğunu belirten Demirtaş, seçilmesi durumunda bu yetkileri dağıtacağını söyledi: "Bildirgemde de ifade ettiğim gibi, çok fazla yetkiyle oturacağım o koltuktan görev süremin sonunda sadece ceketimi alarak ayrılacağım."
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kazanmasına rağmen mecliste çoğunluk elde edememesi halinde yeniden seçim karara alabileceği iddialarına, "Ne ekonomik, ne siyasi, ne de toplumsal açıdan yeniden bir seçime gitme durumunu bu ülke kaldırabilir" yanıtını verdi.
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