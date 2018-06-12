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Selahattin Demirtaş'tan sesli WhatsApp mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, WhatsApp'tan sesli mesajla seçmenlere seslendi.

Selahattin Demirtaş'tan sesli WhatsApp mesajı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden ailesiyle haftalık telefon görüşmesi yapan Demirtaş, konuşmasının bir bölümünde WhatsApp'tan sesli mesaj gönderdi.

HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın."


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Whatsapp HDP

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