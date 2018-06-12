Selahattin Demirtaş'tan sesli WhatsApp mesajı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden ailesiyle haftalık telefon görüşmesi yapan Demirtaş, konuşmasının bir bölümünde WhatsApp'tan sesli mesaj gönderdi.
HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir tarafından paylaşılan mesaj şöyle:
"Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın."
#Demirtaş'tan sesli mesaj var: pic.twitter.com/6kQfG9QBJu— Ziya Pir (@ziyapir) 12 Haziran 2018
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı
Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı
Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum