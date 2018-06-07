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Sicil affı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya sicil affı talimatı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldiği iftarda, muhtarların sicil affı talebine cevap verdi. Bir muhtarın “sicil affı istiyoruz” demesi üzerine Erdoğan, Bakan Soylu’ya dönerek, ”Süleyman Bey, bak sicil sıkıntısı olanlar var galiba, sicil affı istiyorlar. Süleyman Bey şuanda Soylu soyadı ile böyle bir adım atabilir” diye espri yaptı.

Sicil affı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya sicil affı talimatı

Muhtarlar toplantısının 47.’sini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde inşası biten sergi salonunda yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin en yeni birimi olan bu sergi salonumuzu ilk defa sizlerin teşrifi ile hizmete açmış bulunuyoruz. Salonumuzun hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

SİCİL AFFI MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldiği iftarda, muhtarların sicil affı talebine cevap verdi.

Bir muhtarın “sicil affı istiyoruz” demesi üzerine Erdoğan, Bakan Soylu’ya dönerek, ”Süleyman Bey, bak sicil sıkıntısı olanlar var galiba, sicil affı istiyorlar. Süleyman Bey şuanda Soylu soyadı ile böyle bir adım atabilir” diye espri yaptı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Şimdi diğer cumhurbaşkanı adaylarının muhtarların adını bile ağızlarını almadıklarını biliyorsunuz değil mi? Biz sizinle sonuna kadar bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz yükselen bir Türkiye istiyorsak benim sizin desteğinize ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

'YALAN KONUŞMA'

Hükümete geldiklerinde Türkiye’de 526 bin öğretmen olduğunu, kendilerinin 16 yılda 585 bin öğretmen daha ilave ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Bu yıl atanacak 20 bin öğretmenle sayı 605 bine çıkacak. Şuan okullarımızda 905 bin öğretmen görev yapıyor, ama çıkıyor ana muhalefetin başındaki zat, ‘ ne kadar atanma bekleyen öğretmen varsa hepsini atayacağım’ diyor. Dürüst ol, yalan konuşma, doğru konuş. Sen bütçe nedir bilir misin? Senin bütçen buna müsaade ediyorsa bunları atarsın. Yoksa önüne geleni ‘atayacağım’ dersen bunu başarman mümkün değil. Kaldı ki, bütçenin müsaade ettiği kadarıyla bile bu süreci çalıştırsan büyük başarıdır. Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman o zaman tek partili dönemdi. Yani CHP’nin iktidarda olduğu dönemlerdi. O sınıflarda doğal gaz yoktu, o sınıflarda sobalar vardı. Şimdi ana muhalefetin başındaki zat ‘sobalara döneceğiz’ diyor, bunların başka derdi yok” dedi.

İHA

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erdoğan HDP sicil affı Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu

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