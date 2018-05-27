Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden ses getirecek bir iddiada bulundu.
Sinan Oğan, Twitter hesabından 'Kandil'e operasyon geliyor' bilgisini paylaştı.
Seçim öncesi Kandil’e operasyon geliyor...— Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 26 Mayıs 2018
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