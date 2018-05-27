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Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğan, 'Kandil'e operasyon geliyor' iddiasında bulundu.

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden ses getirecek bir iddiada bulundu.

Sinan Oğan, Twitter hesabından 'Kandil'e operasyon geliyor' bilgisini paylaştı.


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