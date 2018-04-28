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Şırnak TEM Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer Ak Parti’den aday adayı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 3 yıldır görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, AK Parti’den İstanbul Milletvekili adaylığı için emeklilik dilekçesi verdi. Çeşitli zamanlarda 4 defa yaralanan ancak, "Çanakkale şehitleri varken, gazilik bana düşmez" diyerek gazilik başvurusunda bulunmayan Dinçer'e, çatışmada 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı belgesi verilmişti.

Şırnak TEM Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer Ak Parti’den aday adayı

2015 yılından bu yana Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Hacı Murat Dinçer, İstanbul’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçesi verip, görevini bıraktı. Emeklilik dilekçesi veren Dinçer, dün aday adaylık için başvuru yaptı. Değişik zamanlarda çıkan çatışmalarda 4 kez yaralanan Dinçer, 5 Şubat 2016 günü bir grup teröristin saldırısı üzerine çıkan çatışmada, 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı belgesi almıştı.

2015 yılında gönüllü olarak Şırnak’a geldiğini söyleyen Dinçer, "O günden beri halkımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çukur ve barikat dönemini beraber atlattık. FETÖ ile mücadelemiz oldu. 15 Temmuz'da yine halkımızla beraber hain darbe girişimini önlemek için girişimlerimiz oldu. 25 yıllık meslek hayatımın sonunda, milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçemi verdim. Bundan sonra kendi uzmanlık alanım olan terörle mücadele alanındaki hizmetlerimi, meclis çatısı altında sürdürmek istiyorum. Özellikle FETÖ ile gerekli olan mücadeleyi meclis çatısı altında sürdürmeyi düşünüyorum. Terörle ilgili devlet memuru olarak yapamadığım bir takım projelerim var. Onları Allah nasip ederse 25 yıllık tecrübemi kullanarak, meclis çatısı altında hayata geçirmek istiyorum"dedi.

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TERÖRLE MÜCADELE HALKLA BERABER OLUR

Halka dokunmadan terörle mücadelenin olmayacağını belirten Dinçer; "Terörle mücadele halkla beraber, halkın desteği ile olur. Halka dokunmadan terörle mücadele yapma imkanınız yoktur. İkircikli, iki yüzlü dokunuşlar değil, gerçekten neticeye götürecek, sonuç getirecek dokunuşlar gerekir. Zaten bölge halkımız genel itibari ile teröre karşı bir tepki vermektedir. Ben bu seçimi ikinci kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Amacım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, ona destek verebilecek bir seviyede, mevkide olmak. Teveccüh gösterirlerse teşkilatımın özellikle bana olan iltifatı oldukça fazladır. Teşkilatımın özlük hakları ile ilgili ellimden geleni yapacağımı da buradan açıklıyorum" dedi.

ŞIRNAK’TAN AYRILMAK ZOR

Şırnak’tan ayrılmanın zor olduğunu belirten Dinçer, "Şırnak benim için çok özel bir yer. Buranın insanından, doğasından, atmosferinden ayrılmak beni oldukça üzüyor. Ben Şırnak’ı Şırnak beni çok seviyor. El ele büyük acılar ve sevinçler yaşadık. Düğünlerde, taziyelerde, ölümlerde, kalımlarda, çatışmalarda hep beraber olduk halkımızla. Beni bir evlatları gibi bağırlarına bastılar. Ben kendimi her zaman Şırnaklı gibi hissedeceğim. Şırnak’tan ayrılmak zor. Bunu Şırnak’ta görev yapanlar bilir" dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yerli mili olan her kesle yürürüz haçlı ve siyonis uşağı chpkk fetöcü maralı sandığa gömücez
Dostum AKP'den aday olman biraz sıkıntılı. Hani senin görevde olduğun Şırnak'ın Habur sınır kapısından teröristler AKP tarafından Meğri meğri sözleri ile Türkiye'ye girdiler. Gerçek vatan evlatlarıda içi sızlayarak baktı öylece. Şeref yoksunları ise alkışladı.
millet yiğit görsün
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