Sivas milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Sivas ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Sivas milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Sivas milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Sivas ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

SİVAS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İsmet Yılmaz

Mehmet Habib Soluk

Semiha Ekinci

Rüstem Yüce

Yaşar Sayan

SİVAS CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ulaş Karasu

Sinan Öztürk

Malike Ejder Yolveren

Ali Balta

Hasan Kılıç

SİVAS MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÖZYÜREK

VOLKAN UYGUNUÇARLAR

FERHAT DOĞAN

KENAN ÇARBOĞA

İLKER İPEK

SİVAS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Rıza Karaman

Hüseyin Özcan

Şener Ünat

Hakkı Azarak

Ruken Koyun

SİVAS İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ulaş Karasu

Sinan Öztürk

Malike Ejder Yolveren

Ali Balta

Hasan Kılıç

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: