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Son Başbakan Binali Yıldırım seçim zaferinin ardından Ankara'da halka seslendi!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 02:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce önce Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür." dedi

Son Başbakan Binali Yıldırım seçim zaferinin ardından Ankara'da halka seslendi!

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Son Başbakanı Binali Yıldırım vatandaşlara hitap etti.

BİNALİ YILDIRIM: BUGÜN BAYRAM GÜNÜDÜR"

Binali Yıldırım, "Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı. Yebni günde yeni şeyler söylemek lazım diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır." diye konuştu.

Yıldırım, "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur." şeklinde konuştu.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOKTUR"

Yıldırım, "Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması vatandaşımızın geleceğine inancını en güzel şekilde göztermiştir. Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara ak parti

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