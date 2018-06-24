Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

"4 YIL ÖNCE BABASINI VURUP RAHMETLİ ETMİŞ" Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Karşı taraftan da ölen var bizim ilçe başkanımız da rahmetli oluyor. Şu an ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. İlçede geniş güvenlik önlemi var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var" diye konuştu.

Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü.

BAŞBAKAN YILDIRIM: BU OLAY SEÇİMLE İLGİLİ DEĞİL



Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'daki olaylarla ilgili açıklama yaparak "Erzurum'da bir hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu seçimlerle ilgili değil. 2 grup arasında uzun süreden beri devam eden kan davası sonucunda olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında bir hadise yok" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi Kopal İlköğretim Okulu'nda oy kullanma alanında meydana gelen silahlı kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve silahla kasten yaralama eylemleri ile ilgili olarak kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olayın, 5 yıl önce Karayazı ilçesinde "Y" ailesinden bir kadın ile "D" ailesinden bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan kan davası yüzünden meydana geldiği ifade edildi.

Y. ailesinin oy kullanmak için Kopal İlköğretim Okulu'na geldiği ve oylarını kullanmalarının ardından D. ailesinden kimliği belirlenemeyen iki kişinin Y. ailesi mensuplarına hakaret ettiği aktarıldı.