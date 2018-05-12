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Son dakika! Ad ve soyad değişikliği seçim sonrasına ertelendi

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanması, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrasına ertelendi.

Son dakika! Ad ve soyad değişikliği seçim sonrasına ertelendi

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