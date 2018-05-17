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Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için son dakika gelişmesi... Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan ve Bahçeli önderliğindeki Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi.

Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi Anavatan Partisi cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
hala yaşıyomu onlar
anavatan partisimi kaldı ya..
AKP de çoook yakında, ANAP gibi tarihe gömülecek.. Son çırpınışlar bunlar..
ölmüş bitmiş 5 kişilik parti
seçimi kaybetdiklerinin göstergesi
sen hayal dünyasında yaşa küçük beyinli
sen nerden çıktın ap
aklın yolu bir
sesli güldüm
siz olmasanız kazanamazdı bravo anap
HERKES NEVALE PEŞİNDE....
sasirilacak bir durum . kac paraya sattiniz kendinizi
ANAP MI KALMIŞTI:;)HEPSİ ÇIKAR KOLTUK DERDİNDE ÜLKEYİ DÜŞÜNEN YOK..TAMAM....
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize duyulan öfke AKŞENER i cumhurbaşkanı MİLLET ittifakını zillete karşı galip getirecek diktatörlük hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak!..
@mah6bsddn4 Demirtaş goygoyculuğu yapmaya başladı.Akşener bitti.
Anavatan partisi mi kaldı :)
@politika3434 saadet de yok diye biliyorduk
@politika3434 saadet de yok diye biliyorduk
@politika3434 peki Dp diyebir parti kaldımı?kirli ittifak onu niye aldı yanına..bu seçimde 1 oyun bile önemi var..
Hadi yine iyisiniz 100 oy daha kaptınız....
@downferda üstad..bu seçimde 1 oyun önemi var..öyle düşündüğün zaman kaybetmişsin demektir.
Öf öf ne destek ama.Türkiyeye ilk yolsuzluğu getiren parti ANAP tır.O yüzden bu destek çok önemlidir.Bu destekle Cumhurbaşkanı kesin kaybetti.İflah olmaz artık.
Millet adındaki kirli şer ittifakınamı katılacaklardı?tabiki onlarda Özal ruhu var Cumhur ittifakı yakışır.
akp nin 10 yıl sonra ki hali
Aman Allah'ım şimdi tüm dengeler değiştir :)))
Destekleyin bakalım ülke batınca bakalım ne hale düşecez
ŞİMDİ YANDI MİLLET İTTİFAKI...
Akp 15 oy daha kazanmış oldu
@nokoturan üstan bırak 15 oyu bu seçimde 1 oyun önemi var..
Eleştirmeye gerek yok arkadaşlar. Onların da demokratik hakları buymuş. Kendileri için hayırlı olsun. Biz TAMAM cılara da bunu söylemek yakışır.
anavatan diye parti kalmış mı rahmetli Özalın kemikleri sızluyordur şimdi peki ailesi ne diyor bu desteklemeye acaba.
bu partide adam kaldi mi destek veriyorlar cok enteresan :)
öyle bir parti mi kaldı yaa
aç kaldılar beliki üç beş yolunu bulmaya calışıyor lar işte
hakkiaete ozalin kemikleri sizliyodur diyorsun bence erbakaninki daha cok sizliyordur partisi terorislerle ittifak yapti diye
yanlış başlık ersofan bir partiyi daha satın aldı
kıyıda kösede kalmış partıler nasıl mılletvekılı olabılırım diyerek partılere gırmeye calışıyırlar bunlarıun maksatları mılletvekılı olabilmek destek vs hıkaye bızde ınandık)))
Örtülü ödenekkk kısılmalı hatta kaldırılmalı
ANAP mesutun partisi değil mi
HELAL OLSUN SANA. MİLLET VATAN SANA MİNNETTARDIR ANAVATAN PARTISI!!!!!
MHP den ümüdi kesti demektir. Alternatif arayış başladı gemi batıyor.
yokluk konuştu
gündemde olmayan silinmiş gitmiş partıler gündemde kalabilmek için karakterlerinden ödün vererek akjp yandaşlığı yağıyorlar allah sonumuzu hayır etsın sankı anavatan dıye bır partı varda
Komik
Mesut Abimiz yeniden siyasetemi giriyor Allah göstermesin?
Bu zavalılar mütlaka koltuk istiyorlar.Artık bu ülke başkaları yönetmeli,birazda başkalarının yönetimlerine sıra verelim.Bu ırkçı ve kinci dinci zihniyetin ülkeye bişi vermediği beli ortadadır,ayrıca bu koltuk sedalıları ülkeyi değil böyle püslü bir ortamda ne kazanırım derdindeki insanlıktan nasib almaişlardır.Ülkeyi onyedi yıl yönetenlerden olanlar ortadadır ,çıkmiş bize diyorlar elli yıl önceden daha iyiyiz,yada Afrıka ülkelerinden daha iyiyiz,sen niye Avrupa ülkelerinden iyiyiz demiyorsun,bu ülke insanı sizin ırkçı ve kinci dinciliğinizin sayesinde dibe vurmuştur, toplumu rahat bırakın.
Ülkeyi bu günlere hazırlayan ahlaksız partiden başka ne beklenirdi ki
Dün evde parti vardı, adamlar gelip destek istedi, o derece vahimler yani..
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