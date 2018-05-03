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Son dakika! CHP'den adayı belirlemek için toplanıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceği ismi belirlemek için yarın 09.30'da toplanacağı belirtildi.

Son dakika! CHP'den adayı belirlemek için toplanıyor

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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