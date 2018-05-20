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Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklanan listede birçok yeni isim dikkat çekiyor. Aday listesinde, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu'ysa İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

ince-lise

ANKARA 1'İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

AK-PARTİ-CHP

ANKARA 2'NCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy4

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İZMİR 2’NCİ BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay

ANTALYA

1- Deniz Baykal

2-Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

HATAY

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ:

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

MALATYA

1- Veli Ağbaba

2- Hulisi Porgalı

MUĞLA:

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

SİVAS:

1- Ulaş Karasu

TOKAT:

1- Kadim Durmaz

TUNCELİ:

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

ZONGULDAK

1 - Ünal Demirtaş

2 - Deniz Yavuzyılmaz

3 - Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5 - Çiğdem Şekerci

UŞAK

İsmet Akın

Ali Karaoba

Özkan Yalım

ESKİŞEHİR

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

Nuray Akçasoy

Engin Çakmak

Sinan Özkar

ARTVİN

Uğur Bayraktutan

MALATYA

Veli Ağbaba

Hulisi Porgalı

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haydi hayırlısı inşallah
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