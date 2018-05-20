Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.
İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI
1-Akif Hamzaçebi
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Onursal Adıgüzel
4-Fethi Açıkel
5- Gürsel Tekin
6-İlhan Kesici
7- Oğuz Kağan Salıcı
8-Mahmut Tanal
9- İbrahim Kaboğlu
10- Sera Kadıgil
ANKARA 1'İNCİ BÖLGE
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5-Gamze Taşçıer
ANKARA 2'NCİ BÖLGE
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer
ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy4
4- Servet Ünsal
İZMİR 1’İNCİ BÖLGE
1 – Murat Bakan
2 – Selin Sayek Böke
3 – Özcan Purçu
4 – Kani Beko
5 – Mehmet Ali Çelebi
6 – Tacettin Bayır
7 – Ednan Arslan
8 – Sefer İpekli
9 – Kazım Umdular
10 – Nilay Kökkılınç
11 – Ezgi Deniz Urunga
12 – Devrim Barış Çelik
İZMİR 2’NCİ BÖLGE
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 – Ünal Çeviköz
3 – Kamil Okyay Sındır
4 – Atila Sertel
5 – Sevda Erdan Kılıç
6 – Mahir Polat
7 – Bedri Serter
8 – İdris Yavuz Yılmaz
9 – Ali Engin
10 – Salih Özçiftçi
11 – Mehmet Birlik
12 – Ebru Okay
ANTALYA
1- Deniz Baykal
2-Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
ADANA
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
BİLECİK
1- Yaşar Tüzün
HATAY
1- Servet Mollaoğlu
2- Nermin Yıldırım
3- Serkan Topal
4- Mehmet Fatih Turan
KOCAELİ:
1- Haydar Akar
2- Fatma Kaplan Hürriyet
3- Tahsin Tarhan
MALATYA
1- Veli Ağbaba
2- Hulisi Porgalı
MUĞLA:
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Ayyılmaz
SİVAS:
1- Ulaş Karasu
TOKAT:
1- Kadim Durmaz
TUNCELİ:
1- Polat Şaroğlu
2- Mesut Coşkun
ZONGULDAK
1 - Ünal Demirtaş
2 - Deniz Yavuzyılmaz
3 - Umut Başoğlu
4- Merve Kır
5 - Çiğdem Şekerci
UŞAK
İsmet Akın
Ali Karaoba
Özkan Yalım
ESKİŞEHİR
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Nuray Akçasoy
Engin Çakmak
Sinan Özkar
ARTVİN
Uğur Bayraktutan
MALATYA
Veli Ağbaba
Hulisi Porgalı
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