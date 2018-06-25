Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki balkon konuşmasını yapma kararı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlemek için Huber Köşkü'ne gelen bir çocuğun ayağının sıkışması üzerine Ankara'daki balkon konuşmasını erteleme kararı almıştı ancak kararından vazgeçti.

Hastanede ameliyata alınan çocuğu ziyaret eden ve durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yapacak.

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