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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki balkon konuşmasını yapma kararı verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 00:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki balkon konuşmasını pazartesi gününe erteleme kararı almıştı ancak karar değiştirdi ve balkon konuşmasını yapmak için Ankara'ya doğru yola çıktı. Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izlemek için Huber Köşkü'ne gelen bir çocuğun ayağının sıkışması üzerine Ankara'daki balkon konuşmasını erteleme kararı almıştı ancak kararından vazgeçti.

Hastanede ameliyata alınan çocuğu ziyaret eden ve durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

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