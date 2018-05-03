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Son dakika! Devlet Bahçeli'den olay yaratacak FETÖ iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, canlı yayında yaptığı açıklamada 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek, "İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na buradan soruyorum. FETÖ'nün seçmen ayağını takip etmişler midir?" ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün siyasi ayağından bahsedilemez duruma geldiğini belirten Bahçeli, Meral Akşener'i işaret ederek, "Dört cumhurbaşkanı adayı, 100 bin ile müracatı öngördü. Bu 100 bin kişinin içerisinde, 100 bin aday talebinin içinden bir tanesi, CHP'nin 15 vekil kaydırmasıyla destek buldu. Dolayısıyla 100 bin imzaya başvurmak isterdi. Ama şahsiyet ısrar etti" dedi.

Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kafamı karıştıran bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuç üzerinden bahsedilemez hale geldi. Nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir"

"BU ÖNEMLİ BİR DÜŞÜNCEDİR?"

Bahçeli, "Bu önemli bir düşüncedir. Yani FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ de hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa her konu değerlendirilmelidir. FETÖ 'benim en kötü şartlarda hala 100 bin taraftarım var ise ne olur. Bunu tartışılsın diye ortaya koyuyorum" diye konuştu.

Bahçeli, "istihbari bir bilgi var mı" sorusu üzerine "Hayır benim düşüncemdir" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bahçeli artık haddini aşıyorsun milleti tahrik etme
artık siyasetten defol git lütfen 20 yıldır ne hayrın oldu memlekete? bedava yedin içtin yattın, ne ürettin???
siyasetin bu kadar çirkin olacağını düşünmemiştim
Bahçelinin amacı kavga çıkartıp seçimleri erteletmek milleti tahrik ediyor
en büyük fetöcü senin ortağın
ulen çatı adayıni cikardiginda fetö nun hepsi senin partine oy verdi.
ey bahçeli siyasi ayagını bul sen önce hatta arama sagına soluna bak dibinde olma olasılıgı mevcut
SEN KİMİN AYAĞISIN ACABA BAHÇELİ ? YA DA KUKLASIMI DESEK ? FETÖCÜ ARIYORSAN SAHİBİN FETÖNÜN KOLU BACAĞI AYAĞI
BU KADAR YALANDAN SONRA SİZE KİM İNANIR HER ŞEYİ DOĞRUSUYLA TAKİB EDEN Bİ HALKIZ SANIRIM BUNU ATLADINIZ
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