Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP Genel Merkezi'nde parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Erdoğan ile Destici, daha sonra görüşmek için parti binasına girdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Çıkışta açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

Bugün sayın BBP Genel Başkanı Destici’yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz onları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz bunların üzerinde durduk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeye devam edeceğiz.

SORU: Ortak bir program ve kampanya olacak mı?

ERDOĞAN: Bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler.

DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKINDA HESAPLA YER ALMADIK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise şunları söyledi: