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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP Genel Merkezi'nde parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Erdoğan ile Destici, daha sonra görüşmek için parti binasına girdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Çıkışta açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

Bugün sayın BBP Genel Başkanı Destici’yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz onları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz bunların üzerinde durduk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeye devam edeceğiz.

SORU: Ortak bir program ve kampanya olacak mı?

ERDOĞAN: Bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler.

DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKINDA HESAPLA YER ALMADIK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise şunları söyledi:

Ben de sayın cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da iki seçim birden yapılacak. Tabi cumhur ittifakının bir tane cumhurbaşkanı adayı var, o da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti MHP ve BBP birlikte hareket ederek maksimum düzeyde TBMM’de temsilin sağlanacağına biz yürekten inanıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız başından beri bize karşı çok samimi, duyarlı bir davranış ve tutum içerisinde oldu. Ben bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz de BBP olarak cumhur ittifakının içinde hesapla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, meselelerimizi, ülkemizin birliğini, vatandaşlarımızın huzurunu refahını dikkate alarak bu kararı verdik. Rabbim bizleri mahcup etmesin.

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Anahtar Kelimeler:
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