Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim sonrası yaptığı açıklamayla genel başkanlık sinyali veren Muharrem İnce hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

Bugün mutlu günümdeyim, çünkü havuz medyasına manşet oldum. Seçim süreci boyunca ettiğim laflardan bir cümle bile kullanmadılar, demek ki yaptığımız iş doğru. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğrudur. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyor, bütün arkadaşlarımızla birlikte, hiçbir arkadaşımızı partinin dışına düşürmek gibi bir düşüncemiz, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız, 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, kimse gelmesin dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz, önümüzde yerel seçimler var. Kararlılıkla devam edeceğiz, duvarın bir kısmını yıktık seçimde tamamını yıkacağız.

Bir şey daha var, az öncede söyledim. Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Çalışmaları el birliği ile yapacağız. Türkiye'yi demokrasiye kazandırmak için elimizden geleni göstereceğiz. Yeni bir sistem, rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi dışlamayacağız.