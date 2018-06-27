Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim sonrası yaptığı açıklamayla genel başkanlık sinyali veren Muharrem İnce hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları:
Bugün mutlu günümdeyim, çünkü havuz medyasına manşet oldum. Seçim süreci boyunca ettiğim laflardan bir cümle bile kullanmadılar, demek ki yaptığımız iş doğru. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğrudur. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyor, bütün arkadaşlarımızla birlikte, hiçbir arkadaşımızı partinin dışına düşürmek gibi bir düşüncemiz, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız, 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, kimse gelmesin dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz, önümüzde yerel seçimler var. Kararlılıkla devam edeceğiz, duvarın bir kısmını yıktık seçimde tamamını yıkacağız.
Bir şey daha var, az öncede söyledim. Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Çalışmaları el birliği ile yapacağız. Türkiye'yi demokrasiye kazandırmak için elimizden geleni göstereceğiz. Yeni bir sistem, rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi dışlamayacağız.
Açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu kucaklıyorum. Havuz medyası bilsin, bizde ayrılık gayrılık yok, biz ilkelerin insanıyız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber gönül gönüle yürüyeceğiz. Ülkeye demokrasiyi getirinceye kadar, adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz.
MUHARREM İNCE TALİMATI
Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucaklıyoruz, sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğim diyor. İl başkanlarıma talimatımdır. Karşılayacaksınız, heyecan içinde gezdireceksiniz. Uğurlayacaksınız. Hiçbir tereddütünüz olmasın.
CHP'DE NELER OLUYOR?
24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ni başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçti. Dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık grup, 'Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok, Kılıçdaroğlu istifa' yazılı pankart açtı.CHP'li gençlerin başlattığı 24 saat süreli oturma eylemi bu sabah sona erdi. Grup adına basın açıklaması yapan CHP eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, CHP'yi seçim akşamlarında yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.
Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını belirten Imırgı, şöyle konuştu:
"24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz."
CHP'li grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağlılırken, yaklaşık 250 kişilik bir grup da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için partinin önüne geldi.
Canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İsteyen herkes kurultay isteyebilirler. CHP kurumsal bir yapıdır. Dün 500 kişi 'istifa' için gelirken, bugün 5 bin kişi Kılıçdaroğlu'na destek için geliyor. Bu demokrasidir. Parti Meclisi'ni de toplayabilirler" dedi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ise, "Parti tabanı nerede? Partinin önünde yüzlerce, binlerce insan var Kılıçdaroğlu’na destek için gelmiş durumda" ifadesini kullandı.
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