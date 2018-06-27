HABER

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşanıyor. Sosyal medyadan istifa çağrıları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Açık ve net olarak söylüyorum. Muharrem İnce bizim değerimizdir" dedi. Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu, 81 ilin il başkanlarına illeri ziyaret edecek olan Muharrem İnce'yi karşılamaları talimatını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim sonrası yaptığı açıklamayla genel başkanlık sinyali veren Muharrem İnce hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

Bugün mutlu günümdeyim, çünkü havuz medyasına manşet oldum. Seçim süreci boyunca ettiğim laflardan bir cümle bile kullanmadılar, demek ki yaptığımız iş doğru. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğrudur. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyor, bütün arkadaşlarımızla birlikte, hiçbir arkadaşımızı partinin dışına düşürmek gibi bir düşüncemiz, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız, 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, kimse gelmesin dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz, önümüzde yerel seçimler var. Kararlılıkla devam edeceğiz, duvarın bir kısmını yıktık seçimde tamamını yıkacağız.

Bir şey daha var, az öncede söyledim. Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Çalışmaları el birliği ile yapacağız. Türkiye'yi demokrasiye kazandırmak için elimizden geleni göstereceğiz. Yeni bir sistem, rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi dışlamayacağız.

Açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu kucaklıyorum. Havuz medyası bilsin, bizde ayrılık gayrılık yok, biz ilkelerin insanıyız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber gönül gönüle yürüyeceğiz. Ülkeye demokrasiyi getirinceye kadar, adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz.

MUHARREM İNCE TALİMATI

Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucaklıyoruz, sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğim diyor. İl başkanlarıma talimatımdır. Karşılayacaksınız, heyecan içinde gezdireceksiniz. Uğurlayacaksınız. Hiçbir tereddütünüz olmasın.

CHP'DE NELER OLUYOR?

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ni başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçti. Dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık grup, 'Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok, Kılıçdaroğlu istifa' yazılı pankart açtı.CHP'li gençlerin başlattığı 24 saat süreli oturma eylemi bu sabah sona erdi. Grup adına basın açıklaması yapan CHP eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, CHP'yi seçim akşamlarında yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.

Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını belirten Imırgı, şöyle konuştu:

"24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz."

CHP'li grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağlılırken, yaklaşık 250 kişilik bir grup da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için partinin önüne geldi.

Canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İsteyen herkes kurultay isteyebilirler. CHP kurumsal bir yapıdır. Dün 500 kişi 'istifa' için gelirken, bugün 5 bin kişi Kılıçdaroğlu'na destek için geliyor. Bu demokrasidir. Parti Meclisi'ni de toplayabilirler" dedi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ise, "Parti tabanı nerede? Partinin önünde yüzlerce, binlerce insan var Kılıçdaroğlu’na destek için gelmiş durumda" ifadesini kullandı.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldiMeclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi
CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dirCHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince Ankara 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 27 yorum
NE KADAR KOYUN Bİ SEÇMENİNİZ VAR ADAM 15 YILDIR YENİLİYOR HALA KAYITSIZ OY VERİYORSUNUZ.
seçimden önce car car konuşuyordunuz ne oldu la neden sus pus oldunuz
Dağılın beyler yine bırakmadı kılıçdaroğlu
birakin artik yeter
Hangi delege ile demokrasi
yiyim birbirinizi yalancılar sizi hdp ye usaklık ediyonuz
akp yi sayenizde sever olduk memleket değil koltuk sevdalıları
Sen olduğun sürece, iktidarın ekmeğine yağ sürmeye devam edeceksin !
BIRAK ŞU KOLTUĞU KILIÇDAROĞLU TÜRKİYEYE ENBÜYÜK ZARARI SEN VERİCEKSİN
CHP nin bütünlüğü tehlikededir .Kılıçdaroğlu ve politbürosu sorumluluklarını yerine getiremeyip başarı güzellemeleri yapmaktadır .Bu durum CHP yi yok olmus gösteriyor .Kılıçdaroğluna karşi Milletin azim ve kararliliğı tek çaredir..
hala ne konuşuyorsun. senden lider falan olmaz bırak git Ekmelledine danışman ol...
tamam kılıçdaroğlu tamam delegelerin hariç seni kimse istemiyor yenilgilere doymadınmı olmayınca olmuyor sana yakışan o koltuğu inceye bırakmak
hakettiğiniz gibi yönetilin o zaman destek için gelmişler neyin desteği bu gerçekten bu chp kafasını anlamak zor başarısızlıklarıyla övünen bir topluluk
bu adam hicbir yere gitmez gorsun millet koltuk sevdalisini
Yemin ederim bu adam herkesi saf yerine koyuyor bize koyun derler ama kendileri tam Merzifon Eşegi
Kemal Kılıçdaroğlu: ''Gel bakalım muarreeeem'den sonra; Güle güle muarreeeem'' dedi.!
senin yüzünden CHP den soguduk git kardeşim istenmiyorsun artık hadi onurluca istifa etttttttt TaMAM TAMAM
Kemal adın çıkmış 9a inmez 8e git emekliligin tadını çıkart torun tombalakla milli parklarda yuvarlan falan filan ama chp'den uzak dur artık.
5 sene izin ver adam geçsin olmadi yine geç neden bu kadar korkuyorsun akp ye örnek olun onlarda değiştirsin sizden sonra
Sayın Kılıçdaroğlu: Yeter artık ayıp ayıp bırakıp çekilin. Olmuyor..olmuyor...olmuyor. Bu ısrarınız niye, hiçbir şekilde anlayamıyorum. Seçimin tek kaybedeni maalesef CHP. Siz bırakırsanız veya çalışmazsanız daha mı düşük oy alırız isterseniz deneyelim hiç bir şey yapmayın evinizden dışarı çıkmayın. Bundan düşük oy almayız.
al birini vur ötekine. ikiside yetersiz.
direnme artık sayın kılıçdaroğlu. git dinlen biraz. korkma chp sen olmadanda yoluna ince ince devam eder.
KEMAL KILÇDAROĞLU İSTİFA ET CHP YE TAZE KAN GELSİN %10 YAKIN KAYIP SENİN ESERİN İYİ BİR DÜŞÜN 8 DÖNEMDİR HEP EKSİ
İstifa etmiyorum koltuğa yapıştım açıklaması bu. yapılacak en doğru hareket sayın ince nin parti kurmasıdır. kılıçdaroğlu istifa edip sayın ince de gelse sonuç hüsran olur zira 16 yılda akp chp yi yeterince öcü gibi gösterdi. sağ parti mantığıyla sayın ince nin kuracağı parti ile mevcutta olan iyi parti ittifak yapacak ilk genel seçimlerde de ortak aday gösterip 1 tanesi başkanlık bir tanesi de yardımcılığı için mücadele verecek. işte o zaman kazanma ihtimali ortaya çıkar. zira tayyibin refahtan ayrılıp akp yi kurduğundaki heyecanı yaşatması lazım sayın ince nin
KESİNLİKLE KATİLİYORUM İNCE MITINGLERDE MUHABBET EZBER KONUSMALAR YAPTI BU İŞ SOW LA OLMAZ AKP Yİ ISTESEYDI KENDİ SRVMENIYLE VURABIKIRDI ONU BİLE YAPMADI AKP YE EYÜZDE AKP SEN BU MİLLETİN BÜTÜN KAMU MALLARININ SATTİN DEMEDİ GENCLIGINI YOK ETTİN DEMEDİ MİLLETİ EMEKLİ OLMAYIP KEFEN GIYDIRENE KADAR MAHKUM ETTİN DEMEDİ DEVLETİ FETOYLA BOLUSTUNUZ KUMPAS KURDUNUZ DEMEDİ 10.MİLYON LİSE UNIVERSITELU GENCLERI DEVLET GUVENSUZLİGİNE DÜŞÜNDÜN DEMEDİ KENDİ ARKA BAHÇE OLARAK KULLNDIGIN 2 MİLYON İMAM HATIPLINI GEÇİCİ GÖREVLİ İSKURDAN VEKİL FAHRİ OLARAK İMAMLIK MEDLEGINI YERLE BIR EDİP BU KİŞİLERİ KULNDIN
yıllardır akpye oyvermiş biri olarak yanlışları olsada her zaman dile getirmiş biri olarak acaba inceye versemmi diye düşündürdü beni , kemal bey koltuğunu bırakmak istemiyor fakat mualefete atik birisi şart çünkü iktidar ne kadar önemliyse onu frenleyecek tek sistem muhalefettir.
TÜRKİYE'DE Kİ DEMOKRASİ DÜNYADA YOK.HANGİ DEMOKRASİYİ GELİŞTİRECEKSİNİZ??
Diğer Haberler
Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir

CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir

CHP önündeki oturma eylemi sona erdi

CHP önündeki oturma eylemi sona erdi

Yozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardı

Yozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardı

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan partisine ağır eleştiri: Her türlü işlemi yapabilirsiniz, hiç umrumda değil

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan partisine ağır eleştiri: Her türlü işlemi yapabilirsiniz, hiç umrumda değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.