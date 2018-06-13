Son dakika! Meral Akşener: Erdoğan'a o soruyu sormak yürek ister

"Çok güçlü bir ekip kurduk. Adaleti, hukuku tesis edebilmek için hukukçulardan oluşan mükemmel bir ekip kurduk. Türkiye Dayanışma Formu kuracağız. Tam 4.5 milyon insan takipte. Bu dayanışma ile 4.5 milyonun borcunu silip atacağız. Sonuç itibarı ile bana kaynak nerede diyorlar. Hiçbir adaya bu soru sorulmadı. Zaten Erdoğan'a sormak yürek ister. Ben bu soruyu çok seviyorum. Bir devlet gençlerine iş vermek zorundadır. Bir ülkede işsizlik varsa o işte nefes alınmaz. İş bulana kadar, iş bulamamış tüm gençlere 500 TL vereceğiz. Buna da kaynak nerede diyorlar. Cep dolduranların cebinden alacağız. 8 milyar lira tutuyor, 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Kiralık arabalar var ya gelinler, çocuklar, eşler, damatlar biniyor. Ben diyeceğim ki inin bakayım o arabadan. Gençler umudunu, hayalini kaybetmişken o arabalarda keyif çatamazsınız. 8 milyar cepte mi?"

'TRT'Yİ ÖZELLEŞTİRECEĞİM'

"Herkes vatanında mutludur. Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeliyi göndereceğim. 155 milyar para Suriyelilere harcanmış, koyun onu da cebinize. TRT'yi de özelleştireceğim. 2,5 milyar TL'de oradan geliyor. Alın size kaynak."

"Ekonomi gerçekten kötü durumda. Terör mücadelesi ilk defa iç politikanın öznesi yapıldı. Terörle çok defa mücadele yapıldı, hiç siyasete malzeme olduğunu duydunuz mu? Ama bu iktidar iç politikaya malzeme yapıyor. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye'de. Onların çocukları, kaymakam, rektör yanında en ballı maaşları alıyorlar. Böyle bir kul hakkı günahı bizi yönetenlerin elinde Türkiye'de yaygınlaşıyor. Ev, araba, o, bu pahalandı. Manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. Huzuru, komşuluğu ucuzlattılar. Alimler, hocalar fetva veriyor. Sakız orucu bozuyor diyorlar, hangi elle yemek yiyorsun diyorlar. Hangi elle çalıyorsun? Ondan bahsetsene. Bunları düzeltmek için geliyoruz."

