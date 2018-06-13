HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika! Meral Akşener: Erdoğan'a o soruyu sormak yürek ister

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Sivas'ta vatandaşlara seslendi. Son dakika bilgisine göre; Akşener, kendisine sık sık kaynak sorulduğuna değinerek, "Diğer adaylara bu soru hiç sorulmadı. Bir tek bana soruyorlar. Erdoğan'a sormaları zaten yürek ister. Ben bu soruyu çok seviyorum" dedi. Akşener, çok güçlü bir kadro kurduklarını, adaleti ve hukuku tesis etmek istediklerini belirtti

Son dakika! Meral Akşener: Erdoğan'a o soruyu sormak yürek ister

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Sivas'ta konuştu. Akşener, iktidarı eleştirdi, vaatlerini açıkladı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

8 MİLYAR CEPTE Mİ?

"Çok güçlü bir ekip kurduk. Adaleti, hukuku tesis edebilmek için hukukçulardan oluşan mükemmel bir ekip kurduk. Türkiye Dayanışma Formu kuracağız. Tam 4.5 milyon insan takipte. Bu dayanışma ile 4.5 milyonun borcunu silip atacağız. Sonuç itibarı ile bana kaynak nerede diyorlar. Hiçbir adaya bu soru sorulmadı. Zaten Erdoğan'a sormak yürek ister. Ben bu soruyu çok seviyorum. Bir devlet gençlerine iş vermek zorundadır. Bir ülkede işsizlik varsa o işte nefes alınmaz. İş bulana kadar, iş bulamamış tüm gençlere 500 TL vereceğiz. Buna da kaynak nerede diyorlar. Cep dolduranların cebinden alacağız. 8 milyar lira tutuyor, 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Kiralık arabalar var ya gelinler, çocuklar, eşler, damatlar biniyor. Ben diyeceğim ki inin bakayım o arabadan. Gençler umudunu, hayalini kaybetmişken o arabalarda keyif çatamazsınız. 8 milyar cepte mi?"

'TRT'Yİ ÖZELLEŞTİRECEĞİM'

"Herkes vatanında mutludur. Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeliyi göndereceğim. 155 milyar para Suriyelilere harcanmış, koyun onu da cebinize. TRT'yi de özelleştireceğim. 2,5 milyar TL'de oradan geliyor. Alın size kaynak."

"Ekonomi gerçekten kötü durumda. Terör mücadelesi ilk defa iç politikanın öznesi yapıldı. Terörle çok defa mücadele yapıldı, hiç siyasete malzeme olduğunu duydunuz mu? Ama bu iktidar iç politikaya malzeme yapıyor. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye'de. Onların çocukları, kaymakam, rektör yanında en ballı maaşları alıyorlar. Böyle bir kul hakkı günahı bizi yönetenlerin elinde Türkiye'de yaygınlaşıyor. Ev, araba, o, bu pahalandı. Manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. Huzuru, komşuluğu ucuzlattılar. Alimler, hocalar fetva veriyor. Sakız orucu bozuyor diyorlar, hangi elle yemek yiyorsun diyorlar. Hangi elle çalıyorsun? Ondan bahsetsene. Bunları düzeltmek için geliyoruz."

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir
Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı seçim 2018 24 haziran

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Okuyucu Yorumları 16 yorum
BU DA DEMİRELİN ÇIRAĞI ÇOK ATIYO BE?
@fatih_byik_1966 insani şeylerden haktan hukuktan bahsedince anlamıyorsunuz dimi... size anca meee lemek yakışıyor bu haklar size armaca gibi geliyor makarnayı yakarsınız, kömürüde yersiniz anca siz bunada hizmet dersiniz..
@fatih_byik_1966 emevi faşistlerin devri elbet bitecek kardeşim
@fatih_byik_1966 lan öküz siz de anca mööö lersiniz sen ne yiyorsun her gün hayvar falan mi var sofranda sigir
erbakanın çırağıda çoook çalıyo be
Ailemizde 3 ouumuz var, ortak kararla oylarimizi Meral hanima verecegiz, 2. Turda sauin ince kalirsamonu destekleyecegiz
BU DA KENDİNLE YARIŞIYO?
CUMHURBAŞKANIM SAYIN MERAL AKŞENER....
helal olsun bu kadına diriliş olacak TC için
SANA KİM YETKİ VERDİDE SALLAMAYA BAŞLADIN..ÖZELLEŞRİCEKMİŞ.. SANA YANINDAKİ YALAKALARDAN BİRDE BAĞLI OLDUĞUN BİRİMİNDEN FAZLA GAZ VERİYORLAR HERHAL...YOKSA BÖYLE PAÇALAR SIVALI KONUŞMAZSIN..25 İ GECESİ GÖRÜŞÜCEZ...DEREYİDE,PAÇAYIDA...BÜTÇEYİDE,KAYNAĞIDA... HEPSİNİ GÖRÜŞÜCEZ...YALNIZ BELKİDE SEÇİME BİLE KALMAYABİLİR BU GÖRÜŞME...HERAN HERŞEY OLABİLİR..
boş yapma cahil beyinli
koray aydınıda maliye bakanı yaparsın deprem etkisi yaratır
Meral hanım, 1 eskiden de seçim yaklaşırken kandile kalkan uçaklafı çok gördük. ayrıca bu operasyon sessizce başladığında daha ortada seçim yoktu.
Erdoğan mı Kaldı be Millet anladı ne olduğunu onun
SELOYA ÖZGÜRLÜK DİYENLER Teröristbaşı Öcalan'la görüşme taleplerini de yineleyen Demirtaş, Öcalan ile görüştürülmemeleri durumunda "iş başka yere gider" diye bir başka skandal ifade kullanarak Türkiye'yi alçakça tehdit etti.
@gokhan_02_53 nereye gidecekmiş artık doğu da polis hdp li vekilleri takmıyor bile veriyor ayarı
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

CHP Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Ünal Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy isteyince sosyal medyada gündem oldu

CHP Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Ünal Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy isteyince sosyal medyada gündem oldu

Seçim yasakları başlıyor!

Seçim yasakları başlıyor!

HÜDA PAR: Erdoğan'ı destekleyeceğiz ama yanlışlara 'Evet' demeyeceğiz!

HÜDA PAR: Erdoğan'ı destekleyeceğiz ama yanlışlara 'Evet' demeyeceğiz!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! İşte liderlerin masasındaki anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! İşte liderlerin masasındaki anket sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.