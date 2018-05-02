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Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor.

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Habertürk TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre; CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor.

İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.

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