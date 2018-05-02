Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Habertürk TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre; CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor.
İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.
İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.
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