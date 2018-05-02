Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Habertürk TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre; CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor.

İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.

