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Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. İnce, 'Bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' dedi. İnce, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya gönderdiği 'Adam kazandı' mesajı ile ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk konuşmasını yaptı. İnce kendisine gelen tutanaklar ile YSK'nın açıkladığı oranlar arasında sonuçları etkileyecek bir farklılık olmadığını belirterek, 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' dedi.

İnce, mücadelesinin devam edeceğini söyleyerek, '15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım' ifadelerini kullandı.

İnce, dün gece kendisinden açıklama beklenirken gazeteci İsmail Küçükkaya'ya WhatsApp üzerinden mesaj yazmasıyla ilgili olarak, 'Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, onun haber yapacağını tahmin etmedim.' dedi. İnce, 'Her şey netleşsin ondan sonra açıklama yapacaktım. Sonuçları bekliyordum ama demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmamız gerekiyormuş.' sözleriyle Küçükkaya'ya sitem etti.

İnce'nin açıklamaları:

Değerli basın mensupları ilginiz için teşekkür ederim. Asparagas haberlerle başlayayım. Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi.

15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım. Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız, herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım.

"ADALETSİZ BİR SEÇİM OLMUŞTUR"

Ülkemizin ve demokrasimizin gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim her şeyi ile adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir.

"SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM"

Bu seçimde 'Hayır' blokunun 16 Nisan'dan geri kalması açıklamaya muhtaçtır. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur, altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek sonuçlar bu rakamlardır. Bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

"SAYISIZ DERSLER BULUNMAKTADIR"

Bir tek kişinin hem devlet, hem yürütme, hem yasama, hem de yargı haline gelmesi başlıbaşına bir beka sorunudur. Bir kere daha kurullara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız anlaşılmıştır. Cumhurbaşkanı adayı olduğum andan itibaren ortaya çıkan heyecan ve birlik arzusu güçlü bir hareket olmuştur ve olmaya devam edecektir. Türkiye Tayyip Erdoğan ve kadroları ile, yönetim anlayışı ile içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Önümüzdeki yerel seçime kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. Gençlerinin payının büyük olduğunu biliyorum. Sizlerin bana olan güveni devam ettikçe ben bu mücadeleyi sürdüreceğim.

Parti içi konuları tartışmayacağım sizinle boşuna yorulmayın. İstediğiniz kadar sorun ben cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekilliği yapmak gerekmez. 16 yıl milletvekilliği yaptım.

Ben tek başıma CHP'ye akıl verecek konumda değilim, tam da kastettiğim budur, böyle denmemelidir. Ben CHP'ye buradan yön biçecek konumda değilim.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA AÇIKLAMASI: HATA YAPTIM

Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, onun haber yapacağını tahmin etmedim. Emin olun onu haber yapacağını düşünmediğim için, çünkü takip ediyordum ben seçim sonuçlarını, her şey netleşsin ondan sonra açıklama yapacaktım. Sonuçları bekliyordum ama demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmamız gerekiyormuş.

Oy çalmışlar mıdır, evet çalmışlar mıdır? 10 milyon çalmışlar mıdır, hayır. Arada 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim, onun için kaçtığımız, tehdit edildiğimiz yok. Tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır.

Ben varım, devam edeceğim. Siyaset uzun vadeli bir iştir. Dün akşam kesinleşmesini istedim, onun için çıkmadım kimsenin karşısına, korktuğumdan değil. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Onlar biraz yüksek oy alsaydı, zaten seçim ikinci tura kalırdı. 8-9 puan fazla oy almışız. 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Diğer muhalefet partileri de onun üzerinde bir oy alsalardı, seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. Ben buradayım. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım.

Türkiye'de siyasi yelpazede kim varsa hepsinin oyu yansımış bizim oyumuza. Bunu büyütmemiz lazım. Hepimizin Cumhurbaşkanı'nın doğru bir slogan olduğunu bir kez daha gördük.

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile görüşmedim ama görüşeceğim.

Elimizde sonuçlar varsa ve buradan sonuç belliyse yenilgiyi kabul edip elmemek sizin elinizde değil. Sokaklara çıkalım demokrasi değildir. 50.1 olur, 1000-2000 oy çalarlar sokaklara çıkalım doğrudur. Ama galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur.

Dün akşam Erdoğan'la uğraşacak halim yoktu, görüşmedim. Tebrik etmedim, zamanı var daha. Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin, oyumuz artsın. Ben bu mantıkta birisi değilim. Kaybettik, kabul etmeyelim, bu mantıkta da değilim. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık 30 barajını aştık. 500 günlük bir kampanyada neler yapabileceğimizi herhalde milletimiz kabul eder.

CHP'nin 25 bandı vardı, ben kendime koyduğum hedef 35'di. Aşarsak birinci turda, ikinci turda seçimi alırım diyorum, buna yaklaştık fakat, ben İYİ Parti ve HDP'nin de 12 bandında, Saadet Partisi'ni 3 görüyordum. Üçü 27'yi toplar, geriye 73 kalır, bu 73'ü paylaşırız diyordum. İkinci turda da diğer muhalefetle bir araya gelerek seçimi alırız diyordum, buna inandım ben. Biz de 35'e gelemedik ama psikolojik sınırı aştık. Umduğum gibi olmadı ne yazık ki.

Yalova küçük bir Türkiye'dir. Rize gibi bir biçim değildir. Rizelilik ve Yalovalılık aynı şeyde birleşmiyor. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hepinize teşekkür ediyorum.

Dün görüşlerine hiç katılmadığım Erdoğan bile güzel bir şey söyledi. Bizde katılım yüzde 80'lerin üzerinde. Yüzde 30'larda katılım dersi olan ülkeler bize katılım dersi vermesin.

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Okuyucu Yorumları 67 yorum
yazık kıyamam yaa bi dahaki secimlerde yine resie oy verim bari ????????
sondaki soru isaretleri kahkahalı gülmeydi adminler soru işaretine çevirmişler yorumun anlami kalmadı .d
Muharrem morardın be yaa sen kim cumhurbaşkanı olmak kim sen git kendine bir muhtarlık bul ya da tavuk çiftliği kuracağım diyordun git orayı yönet
çok cahilsin be.keske ölsen.
ADAMMM. değerini bilemediler
Bu kısa sürede elinden gelenin fazlasını yaptın. teşekkür ederiz. oturduğu yerde yıllardır oturanlar utansın. hala yüzü yok sanırım ne gitmeye ne konuşmaya
milletimiz bu ve memnun bu durumdan eğer değilsen başka bi yerde yaşayabilirsin halkın kararına saygı gösterelim
ya sn ince tehdit değil ama kulağınıza kar suyu kaçırdılar sanırım biri çıkıp umarım sn vekiller sonuçlara gölge düşrecek açıklama yapmaz diyor bilemedim artık
hertürlü hakareti aşağılamayı hakediyorsun marremmmm
dogru yoldasini ince bey en azindan oncekiler gibi cok oylar calindi yok elektrik gitti bilmem ne adam gibi kaybettigini anlayip kazanmak icin ugrasmak dogrusu insallah kemalin yerine hakkettigin yere gecersin
helal olsun,, CHP de gerçekten büyük değişillik ve gelişim var
Sizlere güvenmek istiyoruz terör örgütleri uzantılariyla lutfen bağınızı koparın.
ilk once kendi kapının onunu temizlemek lazım..hele bir kılıçdaroglundan paritiyi kurtar sonra çık meydana..
tarihe gömüldün ince, CHP den de postaladılar. Kemal amcanın kumanda kolları seni postaladı. Hergün CUMA namazı kılman veya BAcının başörtülü sergilemeni hacıoğlu olduğunu söylemen seni kurtarmadı. Salak değil bu millet. Görünen köy kılavuz istemez.
Muharrem İncenin bu olgun tutumundan dolayı tebrik ediyorum.Halkın iradesine saygı gösterdiği ve kabul ettiği için de teşekkür ediyorum.Darısı hazmedemeyen,halkı aşağılamaya devam eden,hafife alanların başına.Siz ne zaman ki sizin gibi düşünmeyenlere saygı gösterecek,onları küçük görmeyeceksiniz işte o zaman bir şansınız olabilir.
işin gücün kuru laf
aferin sana böyle üsturuplu konuş karşındaki kişi bizim gönlümüzü fethetmiş yanlışlarıda olsa her beşer gibi o bizim aşkımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Bu harbiden nerde yaşıyor sormak lazım Reis daha öncede demişti ben 80 milyonun cumhurbaşkanıyım demişti.Yenilince nasılda kuyruğunu sıkıştırmış hani medya önünde yargılayacaktınız.
Tebrik ederim gösterdiğin performans ve ilerde CHP genel başkanı olacağın için.
olgun davraniyor,, digerleri gibi aglamiyor cirkeflige de basvurmuyor, sacma sapan oy calindi hile oldu gibi ozurlu davranislari da yok, tebrik ederim,demirtas gibi ulkeyi bolmeye calisan irkcilara yanasmasa daha iyiydi ama kisa surede elinden geleni yapti
Allahtan Kazanmadı Bu Herif ABD Ve Avrupa nın Adamı. Memleket Elden Giderdi.
şimdi gidin kumda oynayın CHP TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPARSA 10 ALTINDA KALIR
kazansa adaletli seçşm olacaktı kazanamayınca adaletsiz oluyor
HE EVET ÜLKENİN YARISI YANLIŞ SEN DOĞRUSUN HADİ İŞİNE BAK
Adam gibi adam.Geçmişi temiz,dürüst,yürekli bir devlet adamı.Sayın İnce, ülkeye yeni umutların yeşermesi heyecanını katmıştır.Her zaman desteğimizi sürdüreceğiz.Yeni Başkanımızın da artık önünde hiç bir engel kalmamıştır.Ülkenin şaha kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
parti başkanlığında kemale yeniliyordun birde reise yenilmiş oldun yani çıkmıssın yenmiş çıkmıssın yenmiş napcan şimdi mıaarrem.
sıkma canını öğretmenim her şerde bir hayır varmış bu insanlar demekki böyle yönetilmeyi istiyor hiç üzülme allaha emanet ol
utanmadan sıkılmadan türkiye teröre destek veriyor diye avrupada lobi yapanlar, hdp ile beraber secime girdiler, herkesin başkanıymış. yersen.
seni kılıçdaroğlu harcadı muarrem
muharrem inceyi de tebrik ediyorum şuan olması gereken oldu bence devam etmeli en azından sağlam onurlu bir muhalefet olarak izleriz
avukatlar TAMAM... cüppeler BAGAJLARDA... ıslak imzalar TAMAM... müşahitler TAMAM...sandık nöbetleri KUSURSUZ... pusulalar ve zarflar mühürlü... sayımlar açık ve net... elektrik su sıkıntı yok..artık ağlayacak, sızlanacak, çırpınacak hiç bir mazereti kalmadı chp nin..önce kılıçdar teröristini göndermeli sonra da ecevit kalibresinde bir lider seçmelidir..
bir akp li olarak söylüyorum adam gibi ne ezik nede burnu yerde adamsın muharrem
ACINMAYACAK BİR TOPLUM OLDUĞUNUZU İSPATLADINIZ ARTIK BAŞINIZA GELECEK BELALARA HAZIR OLUN VE YARDIM BEKLEMEYİN
tabi kabul edeceksin laf etti bal kabağı .3 günün kaldı 2günün kaldı deyince bu iş tamam diyorlardı nerelerdesiniz tamamcılar
aktroller ne kadar malsınız ya. bakalım tayyıbınız ülkeyi stacakmı satmayacakmı halkı süründürücekmi süründürmuycekmi bekleyin görün
Tek hüneri traktörle geri geri gitmek olan birini bu halk başkan yapmadı. Mesajı ise hadi sen geri geri köyüne kadar git. Ama giderken arkanda duran zaten ezik olan hdpspip'leri birde sen ezme, köyünde tavuk ve cücükle uğraş dediler...
helal olsun la İnce senin sayende biz emekliler 2000 lira para polislerle hemşireler 3600'u kaptlk sağolsun devletımız önceden bunun için kaynak yok derken işadamlarımızn boğazından kesip kaynak yaratıverdiler.Meydanlara çıktın verilmeyecek hesabmız yok diyenlere meydan okudun karşına çıkan olmadı demekki artık kacak güreşenler prim yapıyor bu ülkede
adammı madammı, insanmı, vs vs bırakın bu tür polemikleri, Recep Tayyip ERDOĞAN halkın iradesi ile seçimi kazanmıştır, gerisi teferruattır, artık şu kutuplaştırma ve ötekileşmeyi yapmayın ülkeme, yapmayın yurdum insanına, hayırlı olsun ALLAH utandırmasın...
işsiz kaldın be koçum, köyünde bile kaybettin. sana tavuk kümesi yeri dahi vermezler...
bay ke-mal zamanında koltuğu bu adama bıraksaydı şu an seçimi kazanmıştı
CHP NİN İŞİ BU TÜM SEÇIMLERDEN HÜSRAN İLE ÇIKIYOR GİDİP KENDİNE TERS KİŞİLERDEN MEDET UMUYOR SONRA TUTMAYINCA ÇAMUR ATIYOR BRAKIN BUNLARI VATANDAŞ BUNLARI YEMİYOR
bu kadar kısa sürede bu performansı beklemiyordum
İnce başkan sen gönlümüzü fethettin her daim seninleyim
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