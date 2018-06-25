Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk konuşmasını yaptı. İnce kendisine gelen tutanaklar ile YSK'nın açıkladığı oranlar arasında sonuçları etkileyecek bir farklılık olmadığını belirterek, 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' dedi. İnce, mücadelesinin devam edeceğini söyleyerek, '15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım' ifadelerini kullandı. İnce, dün gece kendisinden açıklama beklenirken gazeteci İsmail Küçükkaya'ya WhatsApp üzerinden mesaj yazmasıyla ilgili olarak, 'Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, onun haber yapacağını tahmin etmedim.' dedi. İnce, 'Her şey netleşsin ondan sonra açıklama yapacaktım. Sonuçları bekliyordum ama demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmamız gerekiyormuş.' sözleriyle Küçükkaya'ya sitem etti.

İnce'nin açıklamaları: Değerli basın mensupları ilginiz için teşekkür ederim. Asparagas haberlerle başlayayım. Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım. Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız, herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. "ADALETSİZ BİR SEÇİM OLMUŞTUR"



Ülkemizin ve demokrasimizin gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim her şeyi ile adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir. "SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM"



Bu seçimde 'Hayır' blokunun 16 Nisan'dan geri kalması açıklamaya muhtaçtır. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur, altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek sonuçlar bu rakamlardır. Bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

"SAYISIZ DERSLER BULUNMAKTADIR"



Bir tek kişinin hem devlet, hem yürütme, hem yasama, hem de yargı haline gelmesi başlıbaşına bir beka sorunudur. Bir kere daha kurullara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız anlaşılmıştır. Cumhurbaşkanı adayı olduğum andan itibaren ortaya çıkan heyecan ve birlik arzusu güçlü bir hareket olmuştur ve olmaya devam edecektir. Türkiye Tayyip Erdoğan ve kadroları ile, yönetim anlayışı ile içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Önümüzdeki yerel seçime kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır. "MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİM"



15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. Gençlerinin payının büyük olduğunu biliyorum. Sizlerin bana olan güveni devam ettikçe ben bu mücadeleyi sürdüreceğim. Parti içi konuları tartışmayacağım sizinle boşuna yorulmayın. İstediğiniz kadar sorun ben cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekilliği yapmak gerekmez. 16 yıl milletvekilliği yaptım.

Ben tek başıma CHP'ye akıl verecek konumda değilim, tam da kastettiğim budur, böyle denmemelidir. Ben CHP'ye buradan yön biçecek konumda değilim. İSMAİL KÜÇÜKKAYA AÇIKLAMASI: HATA YAPTIM



Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, onun haber yapacağını tahmin etmedim. Emin olun onu haber yapacağını düşünmediğim için, çünkü takip ediyordum ben seçim sonuçlarını, her şey netleşsin ondan sonra açıklama yapacaktım. Sonuçları bekliyordum ama demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmamız gerekiyormuş. Oy çalmışlar mıdır, evet çalmışlar mıdır? 10 milyon çalmışlar mıdır, hayır. Arada 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim, onun için kaçtığımız, tehdit edildiğimiz yok. Tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır. Ben varım, devam edeceğim. Siyaset uzun vadeli bir iştir. Dün akşam kesinleşmesini istedim, onun için çıkmadım kimsenin karşısına, korktuğumdan değil. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Onlar biraz yüksek oy alsaydı, zaten seçim ikinci tura kalırdı. 8-9 puan fazla oy almışız. 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Diğer muhalefet partileri de onun üzerinde bir oy alsalardı, seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. Ben buradayım. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım.