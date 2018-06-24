Son dakika! Muharrem İnce YSK'nın önünde!

YSK önünde gazetecilerde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek. Bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız bundan bir kuşkum yok. Sandıkları asla terk etmemelerini, Anadolu Ajansı’nın gidip Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp numara çekeceğini, toplumu yanıltacağını, referandumda nasıl yüzde 68’lerde başlayıp yüzde 50’lere düştüğünü biliyoruz. Aynı numarayı yeniden yapacaklar. Buna inanmayın. Sonucun iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız.
"GÖREVİNİZİ DOĞRU, DÜZGÜN YAPIN"
Ben buradayım YSK’ya çok yakın bir mesafedeyim. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, kanunlara uyarak yapın. Kimsenin kuklası olmayın, kimseden tedirgin olmayın. Adil bir yarış istiyoruz, doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Ve çıkacak sonuçta sakın taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklı selim bir şekilde, anlayışlı bir biçimde herkesle sıcak bir sohbet içerisinde sonucu kabullenmelerini, bu konuda herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum.
"YSK'YA EN YAKIN MESAFEDE SONUÇLARI İZLİYORUM"
Hiç korkmayın, korkularınızı üzerinizde atın. En yakın bir mesafede, YSK’ya en yakın mesafede sonuçları izliyor olacağım. Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar demiştim. Benden haber beklesinler. Onlar da sandık başlarında olsun. Sakın tekrar ediyorum, sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar bunu. Islak imzalı tutanağı almadan sandık başlarından ayrılmamalarını, sonra da seçim kurullarının önüne gitmelerini rica ediyorum bütün yurttaşlarımızdan. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda kalmam."
YSK'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi kapsamında YSK'da sabah saatlerinden beri alınan yoğun güvenlim önlemi devam ediyor. Oylamanın bitmesine dakikalar kala devam eden yoğun güvenlik önlemi kapsamında YSK binasının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis ekibinin önlem alıp arama yaptığı caddede yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.
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