Son dakika! Muharrem İnce YSK'nın önünde!

YSK önünde gazetecilerde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek. Bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız bundan bir kuşkum yok. Sandıkları asla terk etmemelerini, Anadolu Ajansı’nın gidip Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp numara çekeceğini, toplumu yanıltacağını, referandumda nasıl yüzde 68’lerde başlayıp yüzde 50’lere düştüğünü biliyoruz. Aynı numarayı yeniden yapacaklar. Buna inanmayın. Sonucun iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız.

"GÖREVİNİZİ DOĞRU, DÜZGÜN YAPIN"



Ben buradayım YSK’ya çok yakın bir mesafedeyim. Hiç merak etmeyin hakkınızı korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, kanunlara uyarak yapın. Kimsenin kuklası olmayın, kimseden tedirgin olmayın. Adil bir yarış istiyoruz, doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Ve çıkacak sonuçta sakın taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklı selim bir şekilde, anlayışlı bir biçimde herkesle sıcak bir sohbet içerisinde sonucu kabullenmelerini, bu konuda herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum.