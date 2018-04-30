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Son dakika! Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, yarın saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu.

Son dakika! Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

Ayrıntılar geliyor...

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