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Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, Saadet Partisi Kars Milletvekili adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Saadet Partisi'nin Kars 1'inci sıra milletvekili Adayı Sezgin Yıldız ve Saadet Partisi Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti. Sezgin Yıldız ve Mehmet Karataş ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye geçen toplam 24 partilinin rozetlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan taktı.

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Milli Görüş hareketinin CHP'nin zulmüne uğradığını söyleyen Sezgin Yıldız, "İlk başından beri sindiremediğim ancak sahada da farketmiş olduğum bir şeyler vardı. Bugün muhafazakar kesimin milli görüşe, şahsımıza oy vermesi ve alacağımız oyların, ittifakta en çok alan CHP'ye geçecek olmasını ben sindiremedim. İstifa gerekçelerimden biri budur. Ülkemiz gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor, memleketimizde her zaman böyle onurlu, dik duran lider nasip olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir nefer olarak, şer odaklarına karşı tüm ekip arkadaşlarımla Kağızman İlçe Başkanımız ve teşkilatımız olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölgemiz için, Kars için Kağızman için bir değerdir bunu biliyorum. Sayın bakanımıza bir oy bile zarar vermemek için bugün onun saflarına geçiyorum ve destek olacağımızı ifade ediyoruz. Sahada bize söz veren vatandaşlarımıza AK Parti saflarına, bakanımıza destek olmaya bekliyorum" diye konuştu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 78 yorum
AK PARTİ SIRAYLA SATIN ALIYOR.
@psman chp satarken iyiydi ona senin cıkmıyordu. Adamlar doğru yolu buldu diyemiyorsun işiniz gücünüz bk atmak,olim akıllanın la artık bk atmakla iş yürümüyor icraaat icraatt
@psman Herşeye bir bahane buluyorsunuz. Ayrıca ismini değiştir chp zihniyetine terstir bu isim.
ulan adam bişey yazmış bütün çomarlar hemen saldırmış adama , biri doğru yol diyor biri zihniyet diyor , sizin yolunuz yol değil zihmiyetinizden de pislik akıyor, sizde yayınlayın kardeşim yazdıklarımızı .
Güle güle saadet partisi ve kara molla.
olay bitti rte ve akp bitti TAMAM.
cıııııırrrrtttt...Bunlar zaten akepeli dir...
iste bu cok kotu haber sok oldum yıkildım bittim cok degerli biriydi.
Hayırlı olsun. Son anda yanlışı görmek te büyük erdem. Zararın neresinden dönülse kardır. Darısı diğer saadetlilere. Bay muharremcilere bişey demiyorum. Onlar zaten umutsuz vaka. :))
@mehmet_1989_airuv -onlar akp ye geçti diye bendemi akp ye geçecegim geçin bunları zaten vatanını milletini yüce allahını seven milletin yanındadır.
bu ülkede herkesin bir fiyatı mutlaka vardır.
dorğu yolu bulmuşlar
Ne karşılığında seçime 6 gün kala fikrinizi değiştiren kaç para
bunlar sözde milletvekili olacak KORKAK kişilerdir. AKEPE ne olsa ksxanocaz düşücesizle sağlam iradesiz koltuk sevdası kişilerdir.
@sametvs niye böyle düşünüyorsun. CEHAPE ile ortaklığın kötü olduğunu anlayıp dogru yolu buldularsa... Birde bu açıdan bak. Senin önyargıların ve mantıksızlığın hayarını ele geçirmiş. Bence yaşama sen
Acaba neyin karşılığında geçtiniz. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Ülke iflasın eşiğine gelmiş, sizler hâlâ küçük hesaplar peşinde koşarak kendi menfaatlerinizin peşindesiniz. Unutmayın ülke var ise o menfaatleriniz olacaktır. Bugün ülkenin bekasını tartışıyoruz. Madem davanı ve partini satacaktın niye başkasının vekil olma hakkını aldınız? Akp sizi kabul etmemesi lazım siyasi etik olarak. Kabul etmezse daha çok takdir alır. Sizin gibiler çöplükte dolu...
Rahmetli Erbakan'ın partisini ne hale getirdi Karamolla. sonuçta Saadetin içinden de sağlıklı düşünen adamlar çıkıyor. Helal olsun.
@megamidi sağlıklımı satılıkmı hadi içinden geçeni söyle
saadet tek başına bi muhalefet olabilirdi ama hdpyi desteklemesi seloyu desteklemesi her koşulda chpnin yanında bulunması onları sağ seçmenin çoğunluğunun gözünde itici yaptı ve yapnayada devam ediyor
hahaha komedi bunlar ya dıdısının dıdısı gitse nolur gitmese nolur... bitik bir partiye geçmişler isabet olmuş böylelerine ihtiyaç yok MİLLET İTTİFAKINDA
akp kesin parayla satın almışlardır...
Demirtaş'a özgürlük isteyen , milli görüşçü olamaz. helal olsun, geçen kişiler şerefliymis.
Şok olduk
GAM YOK ALLAH VAR. PLANLARINIZI BAŞINIZA GEÇİRİYOR RABBİM BİLGESİZ BAŞKAN BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİN BEKLE BU HALK SANA DAHA NELER YAPACAK
ASLEN HDP LİDİR ONLAR YERİNİ BULMUŞLAR
iyi bir imkan maddi manevi bulmuşlardır.
saadet partisi başkanının yüzünden nur akepe başkanının yüzünden şer akıyor
ARTIK GEÇMİŞLERİNDE NE VARSA BELLİ Kİ PİS İŞLERE BULAŞMIŞLAR ŞANTAJA DA BOYUN EĞDİLER GEÇMİŞ OLSUN..
birgün herkes akp li olcek
para tatlı gelmiştir.
Daha neler. yandaş mynet. bunlar halkın fikrini degistirmiyecek boşuna çabalamayın. VAKİT İNCE VAKTİ yürüyün bi gari
kaypaklığın sonu yok
son gün kala kimler kimler geceçek izleyin görün siz bu kadar basit mi sandınız göklerden gelen bir karar vardır
satın alınanlar gidiyor..
İstifa edecektin de ne diye SP den aday oldun Sezgin Yıldız ? Neye sattın kendini ? Ne vaat ettiler sana ? Yazık !
Doğaldır,çünkü görünmesede fazilet tabanı pkk ve Vatikan ile yapılan ittifaktan rahatsız
Saadet partili kardeşlerim bu chp size bu güne kadar zarardan başka ne verdi bir söyler misiniz. Meseleye RTE meselesi olarak bakmayın. Mesele bu chp nin başörtülü ve müslüman kardeşlerine bu güne kadar nasıl baktığı ile ilgili. Oyuna gelmeyin. Uyanık olun. Chp eline geçen ilk fırsatta biz saadeti bir kaşık suda boğar uyanık olalım. Tamam ak partiye oy vermeyelim lakin chp ye de hizmet etmeyelim. chp ye ekstradan on milletvekili kazandırmayalım.
helal olsun kardeşim mu memleket in iyiliği için hep beraber doğru yolda yürümeye devam edecek
dolar yeşili ışık gördülerse demek ki..!????
Bu şok olamaz ancak bir nimettir saadet için,yoksa bu koltuk sevdalıları seçimden sonra hala partinin içinde olacaklardı... Dur bakalım mevlam neyler,neylerse güzel eyler...
ee güle güle diyelim seçim sonrası nereye gidecekler atılıp çöpe gönderilirler güleeee güleeee
Vayyy be 24 kişi ha... Seçim sonucu baya bir etkilenecek!!!!!
Gerçek Atatürkçüler de Chp'den ayrıldı. Bunlar oy kullanmayacak.
bir şeyi değiştirmez su alan gemide seyahati istemişler demekki:)
akp yi alternatif olarak gören yobazlar zaten gitsin ne işi var saadette
akepe ile saadet partisi arasında yapı bakımından dağlar kadar fark var.demek ki zaten bu adamlar yapı olarak saadet partili değilmiş. mollaoğlu nun yüzünde bir nur var insana güven veren bir yüzü var, bu kişiden zarar gelmez diyen bir görüntüsü var.
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