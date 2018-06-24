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Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, ilçede sandık başında yaşanan kavga nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Bugün öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SANDIK BAŞINDA KAVGA: 3 YARALI

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.

Öte yandan ilçede gün içerisinde 6 ayrı okulda farklı siyasi görüşe sahip kişiler arasında da çıkan kavgalarda bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Suruç

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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Okuyucu Yorumları 36 yorum
Akp bu kadar korkak olma be anca çaliyon
klasik Akp oyunları.Bunlar yakalananlar yakalanmayanları siz düşünün.
şaşırdıkmı hayır :D
kime basmışlar
terör doğru durmuyor
Ysk nın önündeyiz
Evet işte Müslüman ülkenin hali (!)
HIRSIZLAR DİKKAT HER YERDE HIZRSIZ VAR ÖZELLİKLE GÜNEYDOĞUDA AMAÇ HDPYİ BARAJ ALTINA BIRAKMAK 90 MİLLETVİKİLİNİ BEDAVADAN KAPMAK
tefeci yıldız , olayı örtbas edecek dikkat
acaba hangi partinin ismi muhurluydu. bu yakalanan acaba kaç yüz bin oy yakalanamayacak
BU İBRAHİM DENEN MİLLETVEKİLİ OY ÇALIYOR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM GÖRÜN BUNU
Ne oluyorsa bu urfada oluyor Neden acaba
Her yerden ibrahim yıldız cikiyor yokmu buna dur diyecek şerefli bir savcı
:))
Yaşasın demokrasi ! Sadece bu olaylar suruçta mı?
peki o oylar kime hangi partiye basılmıs neden halktan gizliyorsunuz.
ne yaparsanız yapın. BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN
çaliyorlardi oy kullanmamiza gerek yok
hazır olun, yalan yere bu pusulalardan hdp chp iyi parti çıktı havası estirirler
bekliyordu zaten böule bir haber.No olacak bu ülkede özgürce ou kullanmak bile imkansız.birileri dağdan inip ya silah gösteriyor ya tehdit ediyor.Haa belkide dağdan da inmemiştir yerli eşkiyalardan da olabilir
:)
Hangi partiye mühür vurduklarınıda açıklayın.
komlo yapilacagini tahmin ediyorduk bakalim icinden ne cikacak
OYLARDAKİ MÜHÜRLER HANGİ PARTİYE AİT SÖYLESENİZDE BİLSEK
yaziklar olsun yaziklar!!!
içindeki oylar hangi partiden çıkarsa hırsız onlardır şu duruma bakarmısın türkiyenin düştüğü hale herşeyimiz hile hurda allah hayırlısını nasip etsin
hırsızlar ve hırsızlara ışık tutanlar bir ülkenin iradesini çalmaktan,kaderiyle oynamaktan,sizi Allaha havale ediyorum Allah sizi kahretsin.sizin gibiler yüzünden yarına umutla bakamıyoruz
AK PARTİ VEKİL BİRŞEY YAPAMAMIŞ
o oylarda akp oyları olsa kimse durdurmazdı vekilde oraya gitmezdi. kendi kendilerini ihaber ederek chp oy çalıyor demezlerse bende bişe bilmiyorum.
şsşardım dürüst bir seçim olsa
Bunu yapanlar hangi parti den ise men edilsin. Oy çalan, Ülkenin anasını ağlatır. YAZIK.
orman bakanını açıklama yapmaya davet ediyorum? burası dağ başımı?
BAŞARAMAYACAKSINIZ ALLAHIN İZNİ İLE
eee içinden kimin için mühürlenmiş oylar çıktı onuda yazsanız ya. bilelim
Aslan güvenlik görevlileri kimseye hak geçmeden şaibeye fırsat vermeden görevinizi yaptığınız için elinize sağlık.
mesele mv seçiminde çoğunluk sağlanamazsa önce Urfa'daki seçimler dolayısıyla tüm mv seçimi iptal ettirmek.
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