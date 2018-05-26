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Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 bağımsız adayın, adaylıklarını düşürdü. İşte son dakika gelişmeler...

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YSK, bağımsız milletvekili adayı olarak başvuruda bulunanların bilgi ve belgelerini inceledi.
Bu kapsamda, Kocaeli'nden Niyazi İnce ile Ankara 1. seçim çevresinden Kamil Tekbaş ve Selami Karagöz'ün adaylıkları, gerekli şartları taşımadıkları ya da evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Tokat, Hatay, Denizli ve Giresun'dan bazı bağımsız adayların çekilme taleplerini kabul eden YSK, eksik belgelerini süresi içinde tamamlayan Konya'dan Mücahit Ayan'ın adaylık başvurusunu kabul etti.

Kararlar, söz konusu adaylara tebliğ edilmesi için ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dogrumu yani baski yüzünden yada birilerinin dügmeye bastigi icin kabul olmadigini nerden bilelim.
Zaten evrağını bile eksiksiz hazırlayamayan adamdan millervekili mi olur?
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