Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçime dair yaptığı araştırmaları ve görüşlerini açıkladı. Kulat, yaptıkları ölçüm ve anketler çerçevesinde seçimle ilgili öngörülerini paylaşırken de “Seçim ilk tur için bıçak sırtı gibi görünüyor. İkinci tur ihtimali güçlü biçimde var” dedi. Seçim sonuçları için “HDP’nin oy performansının” belirleyici olacağını vurgulayan Kulat, HDP’nin şu an yüzde 8-9’lar düzeyinde olduğunu ifade etti.
24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİNDE SON DURUM
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hüda-Par’ın nasıl bir sonuç alacağının da HDP’nin durumunu yakından ilgilendirdiğini belirten Kulat, Hüda Par’ın oy oranını yükseltmesi durumunda seçime tek başına giren HDP’nin baraja katılma riski doğabileceğini, bu durumda AK Parti’nin en az 60 fazladan vekil çıkaracağını vurguladı. Kulat, partilerin oy oranları ve ittifakların son durumuna ilişkin olarak da şunları söyledi:
“İyi Parti, kurulduğunda daha yüksek bir oy oranına sahipken, belli bir süre sonra oylarında düşüşler oldu. Ancak seçim süreciyle birlikte tekrar toparlanma içindeler. Biz İyi Parti’yi yüzde 10’lar düzeyinde görüyoruz. CHP’de belli bir oranda oy kaybı olabilir ama çok ciddi bir oran olmayacağı görüşündeyiz. SP ise en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oranında oy almıştı. Şimdi Karamollaoğlu’nun son öne çıkışı ve ittifak sonrası oylarında ciddi bir yükseliş var. SP, seçimi yüzde 2’ler, hatta biraz daha üstü ile bitirirse şaşırtıcı olmaz. MHP ise bize göre yüzde 7-8’lerde. Ancak MHP, İyi Parti gittikten sonra 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye kaptırdığı seçmeni bir miktar geri alıyor. Yani aslında ortağından oy alıyor. Bu da dışarıdan bir seçmen girişi değil. İttifakın kendi içindeki seçmenin yer değiştirmesi olarak görülüyor.”
"MUHARREM İNCE'NİN İKİNCİ TURA KALMASI İÇİN ÇALIŞIYOR"
Kulat, erken seçim kararının hemen ardından CHP’nin diğer muhalif siyasetlere yönelik hamleleri için yeni bir kavram kullanıyor: “İmece demokrasisi.” Bu kavramı ise şöyle açıyor:
“Sayın Kılıçdaroğlu, erken seçim kararıyla birlikte ilginç stratejik hamleler yaptı. CHP seçmeni de bu bilinçle hareket ediyor. Önce seçime katılabilmesini sağlamak için karşılık beklemeksizin, İyi Parti’ye 15 milletvekili gönderdi. Ardından hiçbir adayın 100 bin imza barajı altında kalmaması için partililerine çağrı yaptı. Şimdi de CHP seçmeni tek başına giren HDP’nin de baraj altında kalmaması, ittifakın da parlamentoda AK Parti-MHP ittifakını geçmesi ve partinin adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması için çalışıyor. Bu bilinçle hareket ediyor. Ben buna imece demokrasi anlayışı diyorum. Bu imece demokrasisi kültürüdür. CHP, bu seçimdeki tavrıyla imece demokrasisi dönemini başlattı
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