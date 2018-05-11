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Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 07:42 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin son anket sonucu MAK Danışmanlık'tan geldi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları ölçümlere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Kulat’a göre birinci turda HDP’nin oy performansı belirleyici olacak. HDP barajı geçemezse AK Parti fazladan en az 60 vekil çıkaracak.

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçime dair yaptığı araştırmaları ve görüşlerini açıkladı. Kulat, yaptıkları ölçüm ve anketler çerçevesinde seçimle ilgili öngörülerini paylaşırken de “Seçim ilk tur için bıçak sırtı gibi görünüyor. İkinci tur ihtimali güçlü biçimde var” dedi. Seçim sonuçları için “HDP’nin oy performansının” belirleyici olacağını vurgulayan Kulat, HDP’nin şu an yüzde 8-9’lar düzeyinde olduğunu ifade etti.

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİNDE SON DURUM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hüda-Par’ın nasıl bir sonuç alacağının da HDP’nin durumunu yakından ilgilendirdiğini belirten Kulat, Hüda Par’ın oy oranını yükseltmesi durumunda seçime tek başına giren HDP’nin baraja katılma riski doğabileceğini, bu durumda AK Parti’nin en az 60 fazladan vekil çıkaracağını vurguladı. Kulat, partilerin oy oranları ve ittifakların son durumuna ilişkin olarak da şunları söyledi:

“İyi Parti, kurulduğunda daha yüksek bir oy oranına sahipken, belli bir süre sonra oylarında düşüşler oldu. Ancak seçim süreciyle birlikte tekrar toparlanma içindeler. Biz İyi Parti’yi yüzde 10’lar düzeyinde görüyoruz. CHP’de belli bir oranda oy kaybı olabilir ama çok ciddi bir oran olmayacağı görüşündeyiz. SP ise en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 0.6 oranında oy almıştı. Şimdi Karamollaoğlu’nun son öne çıkışı ve ittifak sonrası oylarında ciddi bir yükseliş var. SP, seçimi yüzde 2’ler, hatta biraz daha üstü ile bitirirse şaşırtıcı olmaz. MHP ise bize göre yüzde 7-8’lerde. Ancak MHP, İyi Parti gittikten sonra 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye kaptırdığı seçmeni bir miktar geri alıyor. Yani aslında ortağından oy alıyor. Bu da dışarıdan bir seçmen girişi değil. İttifakın kendi içindeki seçmenin yer değiştirmesi olarak görülüyor.”

"MUHARREM İNCE'NİN İKİNCİ TURA KALMASI İÇİN ÇALIŞIYOR"

Kulat, erken seçim kararının hemen ardından CHP’nin diğer muhalif siyasetlere yönelik hamleleri için yeni bir kavram kullanıyor: “İmece demokrasisi.” Bu kavramı ise şöyle açıyor:

“Sayın Kılıçdaroğlu, erken seçim kararıyla birlikte ilginç stratejik hamleler yaptı. CHP seçmeni de bu bilinçle hareket ediyor. Önce seçime katılabilmesini sağlamak için karşılık beklemeksizin, İyi Parti’ye 15 milletvekili gönderdi. Ardından hiçbir adayın 100 bin imza barajı altında kalmaması için partililerine çağrı yaptı. Şimdi de CHP seçmeni tek başına giren HDP’nin de baraj altında kalmaması, ittifakın da parlamentoda AK Parti-MHP ittifakını geçmesi ve partinin adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması için çalışıyor. Bu bilinçle hareket ediyor. Ben buna imece demokrasi anlayışı diyorum. Bu imece demokrasisi kültürüdür. CHP, bu seçimdeki tavrıyla imece demokrasisi dönemini başlattı


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Okuyucu Yorumları 40 yorum
2. Tura kalmaz ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hiç şüpheniz olmasın ezici üstünlükle en az yüzde 55
Hdp diye parti kalmadı .. sadece radikaller oy verir o da yüzde 1-2 bandındadır .. doğu güneydoğu bebek katillerinin baskısından kurtuldu . insanca yaşıyorlar .. hayat normale dönüyor . hdp tarih oldu ..
vallahi tamam.dilimde tüy bitti.ömür bittti ömür ....
HAYIR CEPHESİ YÜZDE 80 E DAYANDI .
@bizedogrugerekli_2017 yanılıyorsun hayır cephesi %99.9 oy alacak. Evet cephesi %0.01 alır, :))))
@bizedogrugerekli_2017 yokkk be yaaa ne %80 i %95 oldu akparti barajı aşamaz
yaww he hee... CHP %50 alacak... İYİ %30 alacak...
@yasarmehmet_2018 ak partide baraj altında kalacak heheheheh ne komikler yav
seçim tahminim Erdoğan&Bahceli %59 ince %30 demirtas %8 karamollaoglu %3
Akp bu oyu alsın bu ülkeden göç etmezsm adam diilim
İkinci mikinci tura kalmaz işte buraya da yazıyorum.. İlk Turda DEVAM kararı verecek millet. Daha yapılacak çok iş var yeğeenn..
@benomi Fethullah babanızdan icazet mi aldin koyun
AKP+MHP % 40-44 CHP+IYI+SP % 40-45 HDP % 11-14 ikinci tur TAMAM..
Saray ittifaki değil, Millet ittifaki kazanacak.. Hak hukuk adalet isteyenler kazanacak..
hepinizin korkusu İYİ parti hiç gevelemyin İYİ parti geliyor
Bu Algı operasyonu iktidara yetmez anket manket hele de yanlı sı!....
seçim büyük bir ihtimalle ikinci tura kalacak ve ikinci turda kürt vataşlarımızın vereceği oylar belirleyici olacak.
2 inci turada kalır 3 üncü turada. Çünkü insanlar 16 yıllık iktidarda iyice fakirleşti. İcralık olan insanlar çoğaldı. İlk iktidara geldikleri yıl %7.5 + %7.5 verildi ondan sonra hep %4 daha sonrada %3 verildi. Döviz ve Altın karşısında vatandaşın gücü iyice eridi. Bir gazeteci Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben ' İCRALIK OLAN VATANDAŞLAR İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPILACAKMI ' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız gazeteciye ' Ayaklarını yorganlarına göre uzatsalardı ' dedi.
yalakalar bile böyle diyorsa yandı saray ın surları ..korku dağları sarmaya başladı nemacıları
Akp %55 ve %60 Cıvarında Allahın İzniyle Bu Vatanı İngilizlere abdey bırakmayacagız Yönetilen Değil Yöneten Türkiye için Akp oy verecek insanlar
Gerçekten de toplumun genelini yansıtan bir anket çalışması olduğu düşünülemez. Anketin dayandığı bir belge yok. Kafadan şu yüzdeler olur demek gibi bir şey .
En az 55 reisle yola devam fetöcü ipler pkklılar pkklıların taziyesinde boy gösteren chpliler göreceksiniz inşallah
her şeye rağmen DEVAM
hdpyle ayni yere oy atanin ondan hiçbir farki yoktur eger hdpnin ikinci turdaki destegiyle cumhurbaşkani seçeceksek gitsin recep tayip erdogan böyle terorist bir devlede baş olunmaz
hayırlısı
saadet %3 alamaz bu araştırma şirketleri neyin araştırmasını yapmış acaba ?
yanlı haberle yapıp abartmayın bunlardan bir halt olmaz, bunlar kapıyı açmak için fetönün elindeki anahtar halk uyandı. Hianleri bir bakışta tanıyoruz artık.
56 parti birleşse gene Erdoğanı deviremez keza 13lü rezilliği, Ekmelettin Vakası bunu açıkça göstermektedir.
Size ne bundan? Ak parti ülkeyi soyup soğana çevirdi bir kelime etmediniz.Tamam?
Şaka gibisiniz size kalsa kılıçtarığlu nada hep 100/60 çıkarıyonuz sonuç 25 ..
Tahminim akp+mhp % 45-46, chp+ip+sp % 44-45, hdp % 9-10
Bu anketlere herkes katılabiliyor mu acaba? :)
iktidar yalakalığını bırakın artık sizlerde biliyosunuz kaybedeceklerini.
yuzde 8/9 terorist var demek hala memlekette
adının iyiyi olması içinin iyiyiyi olduğu anlamına gelmez
yalan yalan yalan..!! siz bittiniz gideceksiniz .ne yaparsanız yapın hangi yalanı söylerseniz söyleyin..Bu anket sonucu verdiğiniz rüşvetin sonucu..Bu anket şirketine kaç para verdiniz?? Millet sizin söylediğiniz herşeyin yalan olduğunu biliyor artık ..Yalancı çabana döndünüz..boşa çırpınmayın,çırpındıkça daha çok batıyorsunuz.
akp sürünüyor valla seçmeninde çok kayma var.melih gökçek sağolsun bir anket yapmış zaten oy verenlerin çoğunluğu onu takip edenler orda bile %35 lik oy çıkışı var dışarıya.sayesinde kendi seçmenlerinide ne yaptığını gördük
Gümbür Gümbür geliyor Sn.İnce
O değilde bu anletler hiç mi bize denk gelmezzz....
evet ciddi bir yükseliş var tüzde 12 den yüzde25 e yükseldi bu aşure ittifakı... sonra durdu .. yüzde yüzon artış göstermişti ne oldu acaba ..
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