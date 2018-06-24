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Son seçim sonuçlara göre hangi aday kaç ilde zirveyi kazandı?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:26 | Son Güncelleme

Seçim sonuçları ile ilgili kesin olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer adaylara göre 64 ilde önde görünürken, Muharrem İnce 8, Selahattin Demirtaş ise 9 ilde önde bitirebildi. Akşener ve Karamollaoğlu ise hiç bir ilde öne geçmeyi başaramadı.

Son seçim sonuçlara göre hangi aday kaç ilde zirveyi kazandı?

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 91'ü açılan sandıklardan elde edilen verilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde aldığı %53 oyla 64 ilde seçimi önde kapattı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Türkiye genelinde aldığı toplam %30 oyla seçimi 8 ilde önde bitirmeyi başarabildi.

HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise aldığı %7.8 oyla 9 ilde seçimi lider bitirebildi.

AKŞENER YÜZDE 10 OYA RAĞMEN HİÇ BİR İLDE ZİRVEYİ YAKALAYAMADI

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Türkiye genelinde aldığı %7.46 oya ve partisinin aldığı yüzde %10 oya rağmen hiçbir ilde seçimi önde bitirmeyi başaramadı.

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de hiçbir ilde seçimi önde bitirmedi.

İSTANBUL VE ANKARA ERDOĞAN ZİRVEYİ ALDI

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yüzde 50, Ankara'da ise yüzde 51 oyla diğer adayları geride bıraktı.

MUHARREM İNCE İZMİR'DE LİDER

Muharrem İnce ise İzmir'de %53 ile seçimi diğer rakiplerinin önünde bitirdi.

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