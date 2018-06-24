HABER

Son seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte son durum!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:43 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarına göre, şu ana kadarki sonuçlarla Meclis'teki sandalye dağılımı, HDP'nin barajı aşması ile değişti.

Son seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte son durum!

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.

SON VERİLERE GÖRE MECLİSTEKİ SANDALYE DAĞILIMI

AK Parti: 293

CHP: 146

MHP: 49

HDP: 66

İYİ Parti: 46

Diğer: 0

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM

Cumhur İttifakı: 346

Millet İttifakı: 192

fft16_mf11778717

PARTNERTatile devamTatile devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama
24 Haziran seçiminin en büyük kaybedeni 'Kemal Kılıçdaroğlu'24 Haziran seçiminin en büyük kaybedeni 'Kemal Kılıçdaroğlu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran HDP baraj seçim sonucu oy sonucu hangi parti kaç milletvekili çıkardı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhur İttifakı'nın zaferi sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama!

Cumhur İttifakı'nın zaferi sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama!

24 Haziran seçimi sonucuna dış basın ne dedi?

24 Haziran seçimi sonucuna dış basın ne dedi?

Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?

Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi: Parlamentoda hedefe ulaşamasak da onu da çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi: Parlamentoda hedefe ulaşamasak da onu da çözeceğiz

CHP'den sonra AK Parti'nin sandık sonuçları da AA'nın verilerinden farklı çıktı

CHP'den sonra AK Parti'nin sandık sonuçları da AA'nın verilerinden farklı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.