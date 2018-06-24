Son seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte son durum!

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.

SON VERİLERE GÖRE MECLİSTEKİ SANDALYE DAĞILIMI



AK Parti: 293

CHP: 146

MHP: 49

HDP: 66

İYİ Parti: 46

Diğer: 0

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM



Cumhur İttifakı: 346

Millet İttifakı: 192





