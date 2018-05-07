SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı: Haydar Baş ve Doğu Perinçek 'Millet İttifakı'nda olmalıydı

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) arasında kurulan 'millet ittifakı'nda Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin de yer alması gerektiğini savundu.
Doğu Perinçek ile Haydar Baş'ın CHP listelerinden seçime girmeleri herektiğini belirten ve kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bayrakçı'nın mesajları şu şekilde:
"NEDEN MİLLİ İTTİFAKA ALINMIYOR?"
"Muhafazakar olmasına rağmen Atatürk ve Cumhuriyet çıkışları yapan BTP lideri Haydar Baş, Millet ittifakında CHP listelerinde olmalıydı. Zira CHP’nin bu seçimdeki konseptini yıllar öncesinden yakalamıştı. Keza Vatan Partisi ve Perinçek. Çekim merkezi oluşturabilecek bir cazibe olarak neden Millet ittifakına alınmıyor?"
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