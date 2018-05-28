SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına katılan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Bayrakçı'nın seçim tahmini sosyal medyada tartışma yarattı.

İlk turda hangi adayın kaç puan alacağına yönelik tahminlerde bulunan Bayrakçı, sonrasında, "Bol kepçeden attık" ifadesini kullandı.

Hakan Bayrakçı'nın tahminlerine göre cumhurbaşkanı adayları ilk turda Muharrem İnce yüzde 27, Meral Akşener yüzde 18-20 alacak, Selahattin Demirtaş yüzde 11, Temel Karamollaoğlu yüzde 2-2.5, Tayyip Erdoğan yüzde 42 alacak.

Bayrakçı, Altaylı'nın sorusu üzerine verdiği cevapların ardından, "Bol keseden attık" dedi. Bayrakçı sonrasında muhalefet partilerin oy oranı için, "Yine 58 olmasın da 55, 54 olsunlar" fadesini kullandı.

