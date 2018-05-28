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SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, ilk turda hangi adayın kaç puan alacağına yönelik tahminlerde bulunan Bayrakçı, sonrasında, 'Bol kepçeden attık' ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına katılan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Bayrakçı'nın seçim tahmini sosyal medyada tartışma yarattı.

İlk turda hangi adayın kaç puan alacağına yönelik tahminlerde bulunan Bayrakçı, sonrasında, "Bol kepçeden attık" ifadesini kullandı.

Hakan Bayrakçı'nın tahminlerine göre cumhurbaşkanı adayları ilk turda Muharrem İnce yüzde 27, Meral Akşener yüzde 18-20 alacak, Selahattin Demirtaş yüzde 11, Temel Karamollaoğlu yüzde 2-2.5, Tayyip Erdoğan yüzde 42 alacak.

Bayrakçı, Altaylı'nın sorusu üzerine verdiği cevapların ardından, "Bol keseden attık" dedi. Bayrakçı sonrasında muhalefet partilerin oy oranı için, "Yine 58 olmasın da 55, 54 olsunlar" fadesini kullandı.

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24 haziran seçimleri erken seçim SONAR hakan bayrakçı Fatih Altaylı Teke Tek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Attığını vuramıyorsan avcılığa neden devam edersin ?
doğru bol kepçeden atmış..kepçe bizden sorulur. akp 42 çok bence gel şu akp yi 39 a indir kardeş...
anketçilerin %95 i taraflı ve toplumsal yönlendirme yapıyorlar...aynı mekanlarda anket yapıyorlar aynı partiye biri % 10 veriyor diğeri % 18 veriyor bu nasıl bir farktır....
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